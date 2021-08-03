В украинских школах изменят подход к изучению истории Холокоста и войны

В Министерстве образования и науки приняли новую методику изучения истории Холокоста и Второй мировой войны в школах. Теперь ученики будут проводить интерактивные исследования, искать документальные свидетельства и общаться с очевидцами.

А все свои находки школьники самостоятельно будут добавлять на онлайн-платформу "Красная точка памяти", созданную Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

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На платформе школьники смогут работать с реальными историческими источниками, которые они будут находить самостоятельно или с помощью родственников.

Эксперт по общему среднему и дошкольному образованию МОН Раиса Евтушенко считает, что такой подход научит школьников работать с артефактами и будет углублять знания.

А координатор образовательных проектов Мемориального центра Анна Мазарчук говорит, что благодаря онлайн-платформе школьники смогут думать и действовать как историки.

Мы хотим, чтобы все школьники изучали историю не только по параграфам учебников, но и в общей исследовательской деятельности,

– отметила она.

Привлечение учителей-методистов и педагогов-практиков из разных регионов будет способствовать внедрению проектов в реальных школьных условиях.

Когда появится платформа? На платформе будут храниться материалы для изучения истории Второй мировой войны и Холокоста. В сентябре ее представят для широкой общественности.

В МОН заверили, что на основе этой платформы будут создавать материалы для Национального урока памяти. Он запланирован к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

К слову, в этом году почти 20% украинских абитуриентов не сдали ВНО по истории Украины. В УЦОКО отметили, что эти дети не обладают картографическими умениями, не ориентируются в исторической хронологии и тому подобное.

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