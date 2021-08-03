А все свои находки школьники самостоятельно будут добавлять на онлайн-платформу "Красная точка памяти", созданную Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".
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На платформе школьники смогут работать с реальными историческими источниками, которые они будут находить самостоятельно или с помощью родственников.
Эксперт по общему среднему и дошкольному образованию МОН Раиса Евтушенко считает, что такой подход научит школьников работать с артефактами и будет углублять знания.
А координатор образовательных проектов Мемориального центра Анна Мазарчук говорит, что благодаря онлайн-платформе школьники смогут думать и действовать как историки.
Мы хотим, чтобы все школьники изучали историю не только по параграфам учебников, но и в общей исследовательской деятельности,
– отметила она.
Привлечение учителей-методистов и педагогов-практиков из разных регионов будет способствовать внедрению проектов в реальных школьных условиях.
Когда появится платформа? На платформе будут храниться материалы для изучения истории Второй мировой войны и Холокоста. В сентябре ее представят для широкой общественности.
В МОН заверили, что на основе этой платформы будут создавать материалы для Национального урока памяти. Он запланирован к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
К слову, в этом году почти 20% украинских абитуриентов не сдали ВНО по истории Украины. В УЦОКО отметили, что эти дети не обладают картографическими умениями, не ориентируются в исторической хронологии и тому подобное.
С какими задачами не справились ученики на ВНО по истории
- Например, не знали некоторые дети ответа на вопрос про гетмана Сагайдачного – 20% участников ВНО считают, что он создал первую типографию на украинских землях.
- Также была задача с цитатой Мустафы Джемилева о псевдореферендуме в Крыму, о том, что на него не пошли крымские татары, все это было организовано ФСБ и др. Лишь 58% выбрали правильный ответ – это референдум 2014 года. А 16% считают, что это событие 1996 года.
- Была задача узнать среди различных фактов последствия репрессий – "большого террора" в Украине. Какая еще тема может быть более топовой для украинцев? И годы отмечены – 1937-1938, и надпись есть на диаграмме, что это – количество арестованных. Но лишь 12% участников ответили правильно.
- Дети не смогли разместить в хронологическом порядке изображения полос газет с определяющими для Украины событиями: украинизация, Голодомор, провозглашение независимости Карпатской Украины и героическая оборона Севастополя. Только 11% правильно выполнили задание.