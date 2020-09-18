В Украине в 6,5 тысяч школ есть инклюзивные классы, где учатся дети с особыми образовательными потребностями. Всего таких классов насчитывается более 18 тысяч.

Как заверили в пресс-службе МОН, инклюзивные классы создаются для обучения детей с особыми образовательными потребностями по месту жительства (по заявлению родителей).

Интересно 6 тысяч детей с особыми потребностями пошли в детские сады

Сейчас количество таких классов – 17 тысяч 698, они размешены в 6 496 школах страны.

В последнее время в Министерство образования и науки поступает информация, что руководители школ отказывают родителям в приеме детей с особыми образовательными потребностями.

Поэтому родители должны обратиться в школу с письменным заявлением, и руководитель заведения не имеет права отказать. "Мы прежде всего должны думать о ребенке и его потребностях. И для школы это должно быть задачей, а не проблемой", – отметили в МОН.

Отметим, что количество детей с особыми образовательными потребностями в одном классе должно составлять не более трех человек.

За каждого ребенка школа будет получать средства субвенции из государственного бюджета на предоставление государственной поддержки. За эти средства ребенка необходимо обеспечить вспомогательными средствами для обучения и дополнительными психолого-педагогическими услугами. В 2020 году на инклюзивное обучение было выделено 504 миллиона гривен.