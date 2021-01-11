Государственная служба качества образования в 2021 году проведет оценивание качества образовательной деятельности в украинских школах. Всего планируют проверить более 260 учебных заведений.

Во время аудита эксперты будут изучать образовательную среду школ, систему оценивания учащихся, педагогическую и управленческую деятельность учебных заведений. Соответствующий план проведения аудитов уже утвердила Госслужба.

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Аудиты состоятся уже в январе-мае и сентябре-декабре 2021 года в школах 21 области и столицы Украины.

Как часто проводят аудит в школах? Планово институциональный аудит проводят один раз в 10 лет. Но по желанию директора школы возможны внеплановые проверки. Добавим, что аудит длится не более 10 дней для больших школ и не более 5 для малых.

Что будут проверять в школах

Насколько в школе комфортные и безопасные условия обучения и труда. Нет ли в школе насилия или дискриминации. Развивает ли образовательное пространство и мотивирует. Есть ли в школе открытая, прозрачная и понятная система оценивания учебных достижений учащихся. Системно ли отслеживают и корректируют результаты обучения каждого ребенка. Насколько эффективно педагоги планируют свою работу: используют ли современные образовательные подходы, чтобы организовать учебный процесс. Как налаживают сотрудничество с учениками, их родителями или работниками школы. Формирует ли школа в отношениях доверие, прозрачность, соблюдение этических норм. Насколько эффективна кадровая политика и насколько обеспечены возможности для профессионального развития педагогов. Формируется ли и внедряется политика академической честности.

Кто будет осуществлять аудит в школах? Работу заведения будет оценивать отдельно созданная экспертная группа. В ее состав будут входить педагоги, имеющие опыт работы в школе не менее пяти лет, высшее педагогическое образование или высшую квалификационную категорию, а также прошедшие специальное обучение.

В экспертной группе должно быть не более 12 и не менее трех членов. Также к ее работе могут привлечь представителей общественности.

По результатам оценки каждая школа получит заключение и рекомендации по совершенствованию своей деятельности.