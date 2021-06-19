В агроиндустриальном холдинге МХП, в частности, стартовал пилотный проект в этой области. Инициативу реализуют при поддержке руководства компании и в партнерстве со Школой финансовой грамотности "Азбука денег".

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Почему это важно

Финансовое положение – это фактор, который оказывает особое влияние на эмоциональное, физическое и психологическое состояние сотрудников, а также на производительность их работы. Именно поэтому финансовое благополучие должно быть неотъемлемой частью комплексных стратегий предприятий сегодня.

Мы начали пилотный проект по финансовой грамотности и безопасности, ведь именно безопасность, в том числе и денежная, является одной из базовых потребностей человека,

– комментирует руководитель направления Wellbeing в компании МХП Наталья Шеремета.

Куратор отмечает, что заинтересованность и обратная связь участников помогли сформировать лучшее видение и новые идеи, поэтому масштабирование инициативы в дальнейшем будет вполне логичным и необходимым шагом.

Сотрудники компаний активно участвовали и задавали массу вопросов / Фото МХП

В течение 2 месяцев в мероприятиях приняли участие 160 представителей трех предприятий холдинга. Для повышения уровня знаний о финансовых инструментах, планировании бюджета, избежании мошенничества и т.д., была привлечена руководительница Школы финансовой грамотности "Азбука денег" Татьяну Скляр.

Активность и заинтересованность участников тренингов показали, что тема финансовой безопасности сегодня является очень важной и востребованной. Я получила множество вопросов, которые выходили даже за пределы установленных тем, и хотелось дать как можно больше полезной практической информации,

– рассказывает Татьяна Скляр.

К слову, финансово грамотные люди не паникуют даже в самых непредсказуемых жизненных ситуациях – у них либо есть финансовая подушка безопасности, которая позволяет справиться с форс-мажорами, либо же понимание того, как стабилизировать собственное финансовое положение, учитывая все факторы.

Совет! Повышайте уровень финансовой грамоты сотрудников на собственных предприятиях. Организуйте тренинги, семинары, различные курсы и подготавливайте учебные материалы с помощью принтеров Canon серии MegaTank. Содержание чернильниц устройств позволяет напечатать до 15 200 страниц в черно-белом и до 7 700 страниц в цветном формате.