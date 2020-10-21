Украинские вузы получат 160 миллионов евро на реконструкцию зданий: перечень университетов
Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать 160 миллионов евро в энергомодернизацию зданий украинских университетов. В частности, реконструируют более 20 вузов.
Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки по результатам совещания заместителя министра МОН Игоря Гарбарука, представителей Минфина, Европейского инвестиционного банка и Северной экологической корпорации.
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В общем, планируют сделать энергоаудит и реконструкцию более 200 зданий в 21 университете, а также укомплектовать современным оборудованием учебные корпуса и общежития.
Бюджет проекта составляет почти 160 миллионов евро. Это инвестиции в мероприятия по энергоэффективности, включающие модернизацию зданий, их тепловые и электрические системы, что в комплексе должно привести к энергосбережениям и комфортным условиям обучения.
Уже известно, какие университеты получат возможность модернизации. Так, в первую фазу проекта включены 7 украинских университетов:
- Национальный педагогический университет им. Драгоманова;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- НТУ "Харьковский политехнический институт";
- Полтавский национальный технический университет им. Кондратюка;
- Черниговский национальный технологический университет;
- Сумской государственный университет;
- Винницкий национальный технический университет.
Во вторую фазу вошли 14 университетов:
- Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова;
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;
- Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт";
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный университет пищевых технологий;
- Одесская государственная академия строительства и архитектуры;
- Луцкий национальный технический университет;
- Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Ужгородский национальный университет;
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры.
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