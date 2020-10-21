Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать 160 миллионов евро в энергомодернизацию зданий украинских университетов. В частности, реконструируют более 20 вузов.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки по результатам совещания заместителя министра МОН Игоря Гарбарука, представителей Минфина, Европейского инвестиционного банка и Северной экологической корпорации.

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В общем, планируют сделать энергоаудит и реконструкцию более 200 зданий в 21 университете, а также укомплектовать современным оборудованием учебные корпуса и общежития.

Бюджет проекта составляет почти 160 миллионов евро. Это инвестиции в мероприятия по энергоэффективности, включающие модернизацию зданий, их тепловые и электрические системы, что в комплексе должно привести к энергосбережениям и комфортным условиям обучения.

Уже известно, какие университеты получат возможность модернизации. Так, в первую фазу проекта включены 7 украинских университетов:

Национальный педагогический университет им. Драгоманова;

Национальный университет "Львовская политехника";

НТУ "Харьковский политехнический институт";

Полтавский национальный технический университет им. Кондратюка;

Черниговский национальный технологический университет;

Сумской государственный университет;

Винницкий национальный технический университет.

Во вторую фазу вошли 14 университетов: