Высшие учебные заведения могут указывать информацию об особых достижениях выпускников в приложении к диплому. Также требования к присуждению награды ВУЗы определяют самостоятельно.

Соответствующую информацию учреждение высшего образования может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки.

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"Требования к присуждению награды также определяют ЗВО самостоятельно", – говорится в сообщении.

Документы о высшем образовании

Также в МОН напомнили, что законом Украины "О высшем образовании" установлены следующие виды документов о высшем образовании по соответствующим ступеням:

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магистра;

диплом доктора философии или доктора искусства;

диплом доктора наук.

Отметим! О том, какая обязательная информация должна быть в документах о высшем образовании (научные степени), можно прочитать в постанволении КМУ " О документах о высшем образовании (научные степени)".

Последние изменения по оформлению дипломов: коротко

Ранее МОН проинформировало об утверждении форм документов о высшем образовании.

Министр образования Сергей Шкарлет подписал приказ о новых формах дипломов для бакалавров и магистров. Это означало, что "красных" дипломов о высшем образовании больше не будет.

Новые формы документов будут выдаваться уже с 1 января 2021 года.

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