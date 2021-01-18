Вместо красных дипломов: в МОН объяснили, как и кому будут выдавать дипломы с отличием
Высшие учебные заведения могут указывать информацию об особых достижениях выпускников в приложении к диплому. Также требования к присуждению награды ВУЗы определяют самостоятельно.
Соответствующую информацию учреждение высшего образования может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки.
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"Требования к присуждению награды также определяют ЗВО самостоятельно", – говорится в сообщении.
Документы о высшем образовании
Также в МОН напомнили, что законом Украины "О высшем образовании" установлены следующие виды документов о высшем образовании по соответствующим ступеням:
- диплом младшего бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом магистра;
- диплом доктора философии или доктора искусства;
- диплом доктора наук.
Последние изменения по оформлению дипломов: коротко
- Ранее МОН проинформировало об утверждении форм документов о высшем образовании.
- Министр образования Сергей Шкарлет подписал приказ о новых формах дипломов для бакалавров и магистров. Это означало, что "красных" дипломов о высшем образовании больше не будет.
- Новые формы документов будут выдаваться уже с 1 января 2021 года.
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