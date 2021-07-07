По словам руководительницы отдела международного сотрудничества НАУКМА Ларисы Човнюк, в академической среде появилось множество оговорок относительно этого законопроекта.

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"Так о чем же идет речь – о возвращении русского языка в украинские вузы или только об очень локальном вопросе языка обучения иностранцев в учреждениях высшего образования Украины?", – спрашивает Човнюк.

Как в украинские вузы хотят вернуть русский язык

Она подчеркнула, что законопроект действительно предлагает сделать возможным обучение иностранных студентов на иностранных языках.

Однако авторов законопроекта говорят прежде всего о студентах из постсоветских стран, количество которых в украинских вузах с 2018 по 2021 год уменьшилось на 9%.

А значит речь идет о русском языке обучения для иностранных студентов в Украине и о том, что именно без русского языка украинские вузы якобы "теряют" студентов, в частности из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и тому подобное,

– заявила Човнюк.

По ее словам, также упоминается и французский язык для обучения в Украине, например для студентов из Марокко, но это очень вскользь.

"Таким образом, за счет псевдопатриотических аргументов вроде "не отдадим абитуриентов России" есть предложение об “удержании” (или возвращении) русского языка в украинском академическом пространстве", – добавила она.

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Кроме того, студенты, которые будут обучаться в Украине на русском языке, будут пользоваться литературой и источниками на этом же языке. А значит украинские университеты будут покупать русскоязычные публикации или доступ к ним, вместо того, чтобы покупать новые англоязычные источники.

Интересует всех и вопрос, как, где и кто будет готовить русскоязычных преподавателей. Будут ли тогда конференции и публикации проходить в постсоветском пространстве вместо глобального англоязычного?

Действительно ли иностранцам нужен русский язык обучения

В то же время литературовед Мария Зубрицкая говорит об изменениях статуса русского языка как языка общения и обучения в странах Центральной Азии. Например:

в Туркменистане – 82% населения вообще не разговаривают на русском, а обучение в школах и вузах на русском языке не проводится,

в Узбекистане – 59% людей не разговаривают на русском,

Казахстан – до 2025 года перейдет на латинскую азбуку.

Поэтому, если Украина все же будет привлекать студентов из этих стран своими образовательными предложениями, не будет ли русский для них таким же иностранным, как украинский или английский? Кроме того, иностранцы уже начали изучать украинский язык.

Аргумент "Украина сознательно отдаст абитуриентов из постсоветских стран, желающих учиться на русском, стране-агрессору, если не позволим русский язык обучения у нас", – ошибочный. Потому что поедут ли к нам на русскоязычное платное обучение те абитуриенты, которым Россия будет предлагать многочисленные стипендии,

– уверяет Човнюк.

Какие вузы не поддерживают обучение на русском языке для иностранцев

Киево-Могилянская академия призвала не поддерживать законопроект о российском языке. Вуз предлагает развивать прежде всего качественные украинскоязычные и англоязычные образовательные программы, приглашая к обучению иностранных студентов.

призвала не поддерживать законопроект о российском языке. Вуз предлагает развивать прежде всего качественные украинскоязычные и англоязычные образовательные программы, приглашая к обучению иностранных студентов. Львовский национальный университет им. Ивана Франко установил нецелесообразность принятия законопроекта № 3717, там считают, что это приведет к уменьшению пространства функционирования украинского языка.

установил нецелесообразность принятия законопроекта № 3717, там считают, что это приведет к уменьшению пространства функционирования украинского языка. Острожская академия тоже опубликовала открытое заявление относительно законопроекта №3717. По словам ученых, он несет в себе ряд неотвратимых и негативных последствий для украинского высшего образования.

Интересно! Похожее решение хотели принять еще в 2020 году, но тогда Верховная Рада не поддержала законопроект об обучении иностранцев в вузах на любом языке. Тогда в первом чтении за него проголосовали лишь 210 депутатов.

К слову, депутат от ЕС Владимир Вятрович оценивает решение об иностранном языке обучения как очередную попытку наступления на украинский язык.

Парламентский комитет по вопросам образования поддержал русификаторский проект 3717. Но он даже не об образовании, о языке. Это очередная попытка изменить функционирование украинского как государственного. Теперь не через соответствующий закон, а через закон о высшем образовании,

– говорит он.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень тоже выступает категорически против такой законодательной инициативы.