Пять украинских учителей создали собственный ютуб-канал Enjoy The Science, с помощью которого пытаются заинтересовать учеников наукой. И их видео полезны не только детям, но и взрослым.

К примеру, на ютуб-канале учительница искусства доказывает, что рисовать может каждый, а учительница украинского языка объясняет правила с помощью шуток и мемов.

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Педагоги создают украиноязычный образовательный научно-популярный контент, потому что хотят показать, что наука – это круто, а обучение — это увлекательно и драйвово. Учителя пытаются заинтересовать учеников наукой, воспитать в них любознательность и открывать с ними что-то новое каждый день.

Так, учительница естествознания Елизавета Саевич говорит: "Когда я вспоминаю, что мировой океан изучен лишь на 5%, это меня вдохновляет и мотивирует обучать исследователей и делиться с ними своим вдохновением и интересом к миру".

Смотрите видео, где объясняют правила украинского языка с помощью мемов:​

Отметим, что преподаватели также сделали сайт, где собраны конспекты к урокам из разных наук, тесты, статьи.