Украинские учителя смогут получить бесплатную компьютерную помощь и консультации

В Украине все учителя школ могут воспользоваться бесплатной компьютерной помощью, чтобы получить консультацию по работе с техникой.

Техническую помощь будет оказывать компания SUPPORT.UA совместно с Министерством цифровой трансформации. Директор компании Евгений Кирий говорит, что цель этого проекта – помочь учителям подружиться с новыми технологиями и подготовиться к учебному году.

К теме Обучение во время карантина и первый урок: МОН дало разъяснение относительно нового учебного года

В Минцифры отмечают, что учителя смогут:

эффективно настроить и подготовить компьютерное оборудование, проконсультироваться со специалистами;

получать бесплатную компьютерную помощь в течение учебного года, с решением проблем и советами, как избежать их в будущем;

получить экспертные консультации по работе компьютерного оборудования в вайбере "Дія.Цифрова освіта – чат".

Как учителям обратиться за помощью? Чтобы получить компьютерную помощь, достаточно зайти на портал Support.ua.Цифрова освіта и оставить там заявку.

Отметим, что учителя и педагоги могут подавать заявки круглосуточно, если возникла проблема с установкой или использованием программ.

Мы уверены, что совместными усилиями сделаем работу учителей легче и эффективнее, а также будем способствовать цифровой трансформации Украины,

– заверил Евгений Кирий.

Напомним, Минздрав разыграет технику среди школ, в которых вакцинировались 80% работников. В частности, разыграют три набора, в которых по 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров. А также еще 15 наборов – по 10 гарнитур и роутеру.

Школу для участия в конкурсе можно зарегистрировать до 29 сентября по этой ссылке. Результаты будут объявлены на День учителя 3 октября.

К слову, Министерство здравоохранения издало новое постановление о карантинных правилах в школах. В частности, ученикам разрешают быть на уроках без масок, а учителям рекомендуют использовать защитные щитки.