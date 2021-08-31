Техническую помощь будет оказывать компания SUPPORT.UA совместно с Министерством цифровой трансформации. Директор компании Евгений Кирий говорит, что цель этого проекта – помочь учителям подружиться с новыми технологиями и подготовиться к учебному году.
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В Минцифры отмечают, что учителя смогут:
- эффективно настроить и подготовить компьютерное оборудование, проконсультироваться со специалистами;
- получать бесплатную компьютерную помощь в течение учебного года, с решением проблем и советами, как избежать их в будущем;
- получить экспертные консультации по работе компьютерного оборудования в вайбере "Дія.Цифрова освіта – чат".
Как учителям обратиться за помощью? Чтобы получить компьютерную помощь, достаточно зайти на портал Support.ua.Цифрова освіта и оставить там заявку.
Отметим, что учителя и педагоги могут подавать заявки круглосуточно, если возникла проблема с установкой или использованием программ.
Мы уверены, что совместными усилиями сделаем работу учителей легче и эффективнее, а также будем способствовать цифровой трансформации Украины,
– заверил Евгений Кирий.
Напомним, Минздрав разыграет технику среди школ, в которых вакцинировались 80% работников. В частности, разыграют три набора, в которых по 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров. А также еще 15 наборов – по 10 гарнитур и роутеру.
Школу для участия в конкурсе можно зарегистрировать до 29 сентября по этой ссылке. Результаты будут объявлены на День учителя 3 октября.
К слову, Министерство здравоохранения издало новое постановление о карантинных правилах в школах. В частности, ученикам разрешают быть на уроках без масок, а учителям рекомендуют использовать защитные щитки.