Украинские учителя едут на заработки в Польшу на каникулы: кем работают и сколько зарабатывают

С началом лета многие украинцы, в том числе и педагоги, едут за границу в поиске сезонной работы. Интересно, что по сравнению с прошлым летом количество украинских учителей, которые едут на заработки в Польшу на время летних каникул, увеличилось на 15%.

В общем учителя составляют около 5% от общего количества легальных украинских трудовых мигрантов, которые едут на летнюю работу в Польше.

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Обычно учителя начинают интересоваться вакансиями уже в мае. Поэтому они приезжают на работу в Польшу после окончания учебы в Украине в начале или середине июня и работают до конца августа.

На какую работу едут учителя

Директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда уверяет, что педагоги ищут вакансии, где можно быстро и хорошо заработать в летний сезон.

В частности, они трудоустраиваются на:

предприятия пищевой промышленности (мясокомбинаты, рыбозаводы, кондитерские фабрики),

заводы электроники,

логистические склады,

в отели и рестораны, где требуются работники летом в туристический сезон.

Сколько украинские учителя зарабатывают в Польше

В среднем украинский учитель может заработать в Польше за 3 месяца каникул – от 3 до 5 тысяч долларов.

"У нас есть случай, когда 2 сестры приехали работать горничными в отель на лето, теперь всей школой трудятся в этом же отеле ежегодно в сезон", – рассказывает Анна Джоболда.

На заработки едут и студенты

Украинские студенты тоже используют летний период для поездок в Польшу на заработки. Однако, в отличие от учителей, интересуются работой с меньшей физической нагрузкой.

В частности, студенты выбирают работу на заводах электроники, складах одежды, изготовлении строительных материалов, официантами в сфере гостеприимства (гостиницы, кафе, рестораны).

В среднем студент зарабатывает за лето в Польше 2,5 – 4 тысячи долларов.

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Согласно исследованию аналитического центра Gremi Personal, 28,4% украинцев, которые работают в Польше, имеют высшее образование, 48% – профессионально-техническое, и 16% являются работниками умственного труда (образование, инженерия, IT, медицина).



Довольны ли украинцы работой в Польше / Скриншот из исследования

Однако, по результатам исследования Нацбанка Польши, около 60% украинцев в этой стране работают ниже своей квалификации.