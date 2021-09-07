Украинские ученики завоевали золото и серебро на Международном конкурсе изобретений: чем удивили
Источник:Департамент образования и науки Киева
Ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро на Международном конкурсе инновационных изобретений иCAN 2021, который проходил в Канаде. Чем удивили юные украинцы - читайте в статье.
Цель конкурса iCAN – создание специальной платформы для развития креативности в мире и воплощение в жизнь культуры научных выставок и инноваций. Он предоставляет изобретателям со всего мира возможность продемонстрировать свои лучшие идеи на международном уровне.
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В этом году в шестом Международном конкурсе инновационных изобретений в Канаде приняли участие 608 участников из 61 страны. И украинцы смогли завоевать там золото и серебро.
Золото получили
- Лицеистка 11 класса Елена Коваленко – за проект "Дерево-генератор".
- Выпускник 2020 года, студент ИПСА КПИ им. Игоря Сикорского Станислав Скоробогатов – за проект "Механизм использования альтернативных источников энергии на основе элемента Пельтье".
- Выпускница 2020 года, студент ИПСА КПИ им. Игоря Сикорского Елизавета Столярчук – за работу "Ветряной генератор на основе сегнерового колеса".
- Глеб Никишин – за мобильное приложение для изучения слов LEARN WORDS EASILY (LWE).
Серебро получил ученик 11 класса специализированной школы № 112 имени Т. Шевченко Владимир Павленко за проект "Развитие и спасение колонии муравьев вида Formica rufibarbis". Его также наградили специальной наградой от Turkish Inventors Association (TÜMMIAD).
Добавим, что Елена Коваленко и Станислав Скоробогатов также получили специальные международные награды INTERNATIONAL SPECIAL AWARDS – Special Awards by Macao Innovation and Invention Association (MIIA).
А Елизавета Столярчук и Глеб Никишин – отмечены CANADIAN SPECIAL AWARDS – Special Awards by Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS).
Победы украинцеви в международных олимпиадах
К слову, в этом году украинские школьники стали победителями многих международных олимпиад. В частности:
- На международной олимпиаде по химии украинские школьники привезли домой два серебра и бронзу.
- На международной олимпиаде по физике учащиеся получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
- На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
- На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.