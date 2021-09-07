Цель конкурса iCAN – создание специальной платформы для развития креативности в мире и воплощение в жизнь культуры научных выставок и инноваций. Он предоставляет изобретателям со всего мира возможность продемонстрировать свои лучшие идеи на международном уровне.

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В этом году в шестом Международном конкурсе инновационных изобретений в Канаде приняли участие 608 участников из 61 страны. И украинцы смогли завоевать там золото и серебро.

Золото получили

Лицеистка 11 класса Елена Коваленко – за проект "Дерево-генератор".

– за проект "Дерево-генератор". Выпускник 2020 года, студент ИПСА КПИ им. Игоря Сикорского Станислав Скоробогатов – за проект "Механизм использования альтернативных источников энергии на основе элемента Пельтье".

– за проект "Механизм использования альтернативных источников энергии на основе элемента Пельтье". Выпускница 2020 года, студент ИПСА КПИ им. Игоря Сикорского Елизавета Столярчук – за работу "Ветряной генератор на основе сегнерового колеса".

– за работу "Ветряной генератор на основе сегнерового колеса". Глеб Никишин – за мобильное приложение для изучения слов LEARN WORDS EASILY (LWE).

Серебро получил ученик 11 класса специализированной школы № 112 имени Т. Шевченко Владимир Павленко за проект "Развитие и спасение колонии муравьев вида Formica rufibarbis". Его также наградили специальной наградой от Turkish Inventors Association (TÜMMIAD).

Добавим, что Елена Коваленко и Станислав Скоробогатов также получили специальные международные награды INTERNATIONAL SPECIAL AWARDS – Special Awards by Macao Innovation and Invention Association (MIIA).

А Елизавета Столярчук и Глеб Никишин – отмечены CANADIAN SPECIAL AWARDS – Special Awards by Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS).

Победы украинцеви в международных олимпиадах

К слову, в этом году украинские школьники стали победителями многих международных олимпиад. В частности: