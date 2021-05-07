Ученики Малой академии наук завоевали награды на Международной олимпиаде научных проектов, которая состоялась 1 – 2 мая в Турции. В этом году из-за пандемии конкурс проходил онлайн.

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В МАН сообщили, что Украину представили 10 умников, которые получили 2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали, а также 3 специальные награды.

София Иванова – "золото" завоевала студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Девушка придумала систему быстрого подогрева газового редуктора автомобильного двигателя. Система называется "Быстрый старт" и помогает экономить топливо и беречь окружающую среду.

Елена Коваленко – золотую медаль также получила ученица киевского политехнического лицея. Она изобрела способ добывать экологическую энергию от колебаний деревьев.

– золотую медаль также получила ученица киевского политехнического лицея. Она изобрела способ добывать экологическую энергию от колебаний деревьев. Елизавета Столярчук – серебряную медаль получила студентка Киевской политехники.

Девушка разработала проект ветряного генератора на основе сегнерового колеса. Это новая конструкция ветряного генератора, который может работать на территориях с сильными ветряными потоками и плохой погодой.

Иван Матюшенко – еще одно "серебро" завоевал ученик Харьковского физико-математического лицея.

Парень создал многослойное энергогенерирующее теплоизолирующее покрытие для наружных ограждающих конструкций. Его работа посвящена уменьшению затрат на обогрев здания. Так, покрытие может поглощать всю солнечную энергию, не выпускать ее наружу и не вызывать перегрева в помещениях.

Анна Плутахина – "бронзу" на конкурсе получила школьница из Харькова. Она создала апидиктор – устройство для акустического контроля состояния пчелиной семьи.

– "бронзу" на конкурсе получила школьница из Харькова. Она создала апидиктор – устройство для акустического контроля состояния пчелиной семьи. Вероника Подлесновая – еще одну "бронзу" забрала школьница из Днепра, которая обнаружила зависимость микробиоты кишечника белых крыс от влияния глифосата, сахарина и бензоата натрия.

По ее словам, остатки глифосата в допустимых дозах присутствуют в кормах и продуктах и ​​остаются в незначительном количестве в молоке, яйцах и внутренних органах животных.

Анастасия Кириченко – третью "бронзу" получила школьница из Киева за исследования ингибиторных свойств синтетических альфа-, бета-, гамма-пептидов и их влияния на полимеризацию плазмы крови человека.

Она добавляла пептиды их к плазме крови и сравнивала скорость свертывания крови. Выяснилось, что их можно использовать для изготовления антикоагулянтов.

Также украинская команда завоевала еще три специальных награды:

школьница из Полтавы Елизавета Яковенко получила ее за исследования динамики температурного режима города Лубны.

получила ее за исследования динамики температурного режима города Лубны. студент из Харькова Илья Демиденко – за разработку новой технологии моделирования, исследования и оптимизации сложных химических систем.

– за разработку новой технологии моделирования, исследования и оптимизации сложных химических систем. студент Харьковского национального университета радиоэлектроники Игорь Мичурин – за учебную программу для поиска корней многочленов на комплексной плоскости.

Добавим, что международная олимпиада научных проектов International Science Project Olympiad (INSPO) является крупнейшим в регионе форумом молодых ученых, который проводится с 2007 года под патронатом МОН Турции.

С 2014 года INSPO приобрел международный статус. Конкурс объединяет до 30 стран-участниц, которые представляют около сотни проектов. Соревнование проводится раз в два года.