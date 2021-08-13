В конкурсе принимали участие более 1400 участников из более чем 80 стран мира. Украину представили 26 участников с 25 проэктами. И завоевали целых 15 наград.
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Призеры на Олимпиаде гениев
Серебро
Елена Коваленко завоевала серебряную модель за свой проект о получении альтернативной электроэнергии от древесных колебаний. Также серебро получил Уланов Виктор. Он представил проект об использовании самоколебаний в системах пассивной безопасности атомных электростанций.
Бронза
Грицишин Яна – за проект о работе гидроэлектрических станций, использующих биомаркеры двустворчатых моллюсков.
Васараб-Кожушна Александра – за проект об исследовании свойств отработанного пластика (полиэтилена).
Шарлай Александр – за проект о влиянии теплового стресса на процессы перекисного окисления липидов и активность аскорбат пероксидазы в Nicotiana tabacum.
Петров Владислав – за проект о домашнем водоочистителе из мусора с использованием солнечной энергии.
Панченко Виктория – за проект по очистке рек с помощью камыша.
Почетные награды
Новикова Мария и Товстопят Никита – за проект автономной установки очистки воды для отдельного бытового хозяйства с использованием MBBR-технологии и ПЭТ-крышек.
Александра Белецкая – за разработку мобильного приложения "Карта растительных аллергенов".
Трач Адам – за проект об исследовании кремния и его роли как ингибиторов Е-белка коронавируса SARS COV-2.
Климова Елена – за проект о производстве бактериальной целлюлозы из растительных отходов.
Барабаш Александр – за проект о вторичном использовании воды и органических отходов.
Котюк Мария – за проект о качестве пыльцы Aesculus Hippocastanum, выращенной в Луцкой области с разной степенью загрязнения воздуха.
Симонов Андрей – за проект о переработке марганцево-цинковых батареек.
Неклеха Виктория – за проект об использовании азотсодержащего сорбента в качестве катализатора реакции гидролиза боргидрида натрия.
Велиховский Андрей и Иванков Олег – за проект SmartWay. Это новый тип экологически безопасной дорожной инфраструктуры для динамической зарядки электромобилей.
Московец Артем – за проект о использованием азотсодержащего сорбента в качестве катализатора. Разработка аккумулятора на алюминиево-воздушной платформе.
Кириченко Даниил – за проект повышения эффективности коагуляционной водоочистки.
Серебро и бронза в творчестве
Кроме того, украинцы стали призерами и в области творчества. Так, серебро завоевали Любаева Алина за фотопроект "Нет пустыни" (загрязнение природы) и Бур Мирослав за эссе о будущем человечества и изменении климата.
Бронзу также получила Кожуховская София за поэму для Олимпиады гениев.
Результаты международных олимпиад
Добавим, что в этом году украинские школьники привезли домой много побед и с международных олимпиад. В частности:
- На международной олимпиаде по химии ученики получили две серебряные и одну бронзовую медали, а также специальную награду.
- На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
- На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
- На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.
К слову, в этом году из-за пандемии коронавируса Украина официально не формировала команды на международные ученические олимпиады. Но украинцы все же приняли в них участие и заняли призовые места. Теперь победителям должны выплатить премии.