В конкурсе принимали участие более 1400 участников из более чем 80 стран мира. Украину представили 26 участников с 25 проэктами. И завоевали целых 15 наград.

К теме Украинскую школьницу официально признали гением за экологический проект по очистке рек

Призеры на Олимпиаде гениев

Серебро

Елена Коваленко завоевала серебряную модель за свой проект о получении альтернативной электроэнергии от древесных колебаний. Также серебро получил Уланов Виктор. Он представил проект об использовании самоколебаний в системах пассивной безопасности атомных электростанций.

Бронза

Грицишин Яна – за проект о работе гидроэлектрических станций, использующих биомаркеры двустворчатых моллюсков.

Васараб-Кожушна Александра – за проект об исследовании свойств отработанного пластика (полиэтилена).

Шарлай Александр – за проект о влиянии теплового стресса на процессы перекисного окисления липидов и активность аскорбат пероксидазы в Nicotiana tabacum.

Петров Владислав – за проект о домашнем водоочистителе из мусора с использованием солнечной энергии.

Панченко Виктория – за проект по очистке рек с помощью камыша.

Почетные награды

Новикова Мария и Товстопят Никита – за проект автономной установки очистки воды для отдельного бытового хозяйства с использованием MBBR-технологии и ПЭТ-крышек.

Александра Белецкая – за разработку мобильного приложения "Карта растительных аллергенов".

Трач Адам – ​​за проект об исследовании кремния и его роли как ингибиторов Е-белка коронавируса SARS COV-2.

Климова Елена – за проект о производстве бактериальной целлюлозы из растительных отходов.

Барабаш Александр – за проект о вторичном использовании воды и органических отходов.

Котюк Мария – за проект о качестве пыльцы Aesculus Hippocastanum, выращенной в Луцкой области с разной степенью загрязнения воздуха.

Симонов Андрей – за проект о переработке марганцево-цинковых батареек.

Неклеха Виктория – за проект об использовании азотсодержащего сорбента в качестве катализатора реакции гидролиза боргидрида натрия.

Велиховский Андрей и Иванков Олег – за проект SmartWay. Это новый тип экологически безопасной дорожной инфраструктуры для динамической зарядки электромобилей.

Московец Артем – за проект о использованием азотсодержащего сорбента в качестве катализатора. Разработка аккумулятора на алюминиево-воздушной платформе.

Кириченко Даниил – за проект повышения эффективности коагуляционной водоочистки.

Серебро и бронза в творчестве

Кроме того, украинцы стали призерами и в области творчества. Так, серебро завоевали Любаева Алина за фотопроект "Нет пустыни" (загрязнение природы) и Бур Мирослав за эссе о будущем человечества и изменении климата.

Бронзу также получила Кожуховская София за поэму для Олимпиады гениев.

Результаты международных олимпиад

Добавим, что в этом году украинские школьники привезли домой много побед и с международных олимпиад. В частности:

На международной олимпиаде по химии ученики получили две серебряные и одну бронзовую медали, а также специальную награду.

На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.

На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.

К слову, в этом году из-за пандемии коронавируса Украина официально не формировала команды на международные ученические олимпиады. Но украинцы все же приняли в них участие и заняли призовые места. Теперь победителям должны выплатить премии.