Украинские студенты могут получить стипендии на обучение и стажировку в университетах Словакии. Заявления на обучение следует подавать до 1 апреля.

Проект реализуется в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Украины и Министерством образования Словакии.

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Словакия обеспечит украинским студентам:

бесплатное обучение;

выплату стипендии для иностранных студентов, докторантов или аспирантов в Словакии;

проживание в студенческих общежитиях.

Отметим, что из-за ситуации относительно распространения COVID-19, МОН Словакии приняло новые меры в отношении выплат стипендий. Так, в случае изменения очной формы обучения на дистанционную в течение года, стипендия студентам предоставляется в размере 50% от общей месячной выплаты.

Какую стипендию будут получать студенты:

для студентов (уровень бакалавра/магистра) – 280 евро в месяц;

для аспирантов – 330 евро в месяц;

для преподавателей университета или исследователей – 550 евро в месяц.

Заявления кандидатов на бесплатное обучение в Словакии в 2021/2022 академическом году должны подавать до 1 апреля этого года.

Какие документы необходимо добавить к заявлению:

структурированную биографию,

мотивационное письмо (с указанием личной и профессиональной мотивации заявителя на пребывание в Словакии),

подробное предложение по изучению, преподаванию или исследованию,

пригласительное письмо или письмо-подтверждение от принимающей организации (если есть),

копию паспорта студента,

рекомендации от вузов:

фотографии размером 3,5 см х 4 см (фотография в паспортном стиле).

Министерство образования и науки Украины будет принимать заявки и необходимые документы в электронном и бумажном форматах в 2-х экземплярах.

Посылать их стоит по адресу: Проспект Победы, 10, 01135, Киев, Украина. Министерство образования и науки Украины. Управление международного сотрудничества и протокола. А в электронном формате сканированные PDF-документы необходимо отправить на электронный адрес scholarshipsmon@gmail.com, указав в теме письма "Стипендии на обучение в Словацкой Республике 2021".

Добавим, что языком общения в словацких учреждениях высшего образования являются словацкий (или чешский) или английский язык. Если заявитель не владеет словацким, ему необходимо указать уровень английского языка в заявке.