Украинские студенты могут бесплатно учиться и проходить стажировку в вузах Словакии
Украинские студенты могут получить стипендии на обучение и стажировку в университетах Словакии. Заявления на обучение следует подавать до 1 апреля.
Источник:Министерство образования и науки
Проект реализуется в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Украины и Министерством образования Словакии.
К теме Зеленский утвердил стипендии за ВНО, премии за олимпиады и гранты на обучение за рубежом
Словакия обеспечит украинским студентам:
- бесплатное обучение;
- выплату стипендии для иностранных студентов, докторантов или аспирантов в Словакии;
- проживание в студенческих общежитиях.
Отметим, что из-за ситуации относительно распространения COVID-19, МОН Словакии приняло новые меры в отношении выплат стипендий. Так, в случае изменения очной формы обучения на дистанционную в течение года, стипендия студентам предоставляется в размере 50% от общей месячной выплаты.
Какую стипендию будут получать студенты:
- для студентов (уровень бакалавра/магистра) – 280 евро в месяц;
- для аспирантов – 330 евро в месяц;
- для преподавателей университета или исследователей – 550 евро в месяц.
Заявления кандидатов на бесплатное обучение в Словакии в 2021/2022 академическом году должны подавать до 1 апреля этого года.
Какие документы необходимо добавить к заявлению:
- структурированную биографию,
- мотивационное письмо (с указанием личной и профессиональной мотивации заявителя на пребывание в Словакии),
- подробное предложение по изучению, преподаванию или исследованию,
- пригласительное письмо или письмо-подтверждение от принимающей организации (если есть),
- копию паспорта студента,
- рекомендации от вузов:
- фотографии размером 3,5 см х 4 см (фотография в паспортном стиле).
Министерство образования и науки Украины будет принимать заявки и необходимые документы в электронном и бумажном форматах в 2-х экземплярах.
Посылать их стоит по адресу: Проспект Победы, 10, 01135, Киев, Украина. Министерство образования и науки Украины. Управление международного сотрудничества и протокола. А в электронном формате сканированные PDF-документы необходимо отправить на электронный адрес scholarshipsmon@gmail.com, указав в теме письма "Стипендии на обучение в Словацкой Республике 2021".
Добавим, что языком общения в словацких учреждениях высшего образования являются словацкий (или чешский) или английский язык. Если заявитель не владеет словацким, ему необходимо указать уровень английского языка в заявке.
Поделиться новостью