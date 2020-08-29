Образование за рубежом: украинские студенты могут бесплатно учиться в Чехии
В новом учебном году украинские студенты могут бесплатно учиться в Чешской Республике. Ведь страна предоставила украинцам 25 стипендий для обучения на аккредитованных образовательных программах в государственных учреждениях высшего образования.
Так, студенты могут получить 15 стипендий по магистерским программам на чешском языке и 10 – по магистерским или докторским программам на английском языке, передает пресс-служба МОН.
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Но бесплатное обучение можно получить только на определенные направления. В частности, в приоритете такие отрасли:
- сельское хозяйство;
- технические специальности (энергетика, машиностроение, производство и обработка, транспорт);
- математика и статистика;
- химия;
- финансы;
- экология;
- информатика.
Зарегистрироваться можно онлайн по этой ссылке. Заявки на участие в конкурсе на получение стипендии принимаются до 30 сентября 2020 года.
Подробную информацию о правительственных стипендиях и описание программы можно найти на странице Министерства образования, молодежи и физического воспитания Чешской Республики.