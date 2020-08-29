В новом учебном году украинские студенты могут бесплатно учиться в Чешской Республике. Ведь страна предоставила украинцам 25 стипендий для обучения на аккредитованных образовательных программах в государственных учреждениях высшего образования.

Так, студенты могут получить 15 стипендий по магистерским программам на чешском языке и 10 – по магистерским или докторским программам на английском языке, передает пресс-служба МОН.

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Но бесплатное обучение можно получить только на определенные направления. В частности, в приоритете такие отрасли:

сельское хозяйство;

технические специальности (энергетика, машиностроение, производство и обработка, транспорт);

математика и статистика;

химия;

финансы;

экология;

информатика.

Зарегистрироваться можно онлайн по этой ссылке. Заявки на участие в конкурсе на получение стипендии принимаются до 30 сентября 2020 года.

Подробную информацию о правительственных стипендиях и описание программы можно найти на странице Министерства образования, молодежи и физического воспитания Чешской Республики.