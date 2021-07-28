Виктор Ляшко заверил, что школы можно не закрывать, даже если регион перейдет из зеленой в другую зону, в том числе и красную. Об этом он сказал во время заседания правительства.

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По словам Ляшко, если регион, в котором расположена школа, попадет в желтый, оранжевый или красный уровень эпидемиологической опасности, то он сможет продолжить работу.

Но только при условии, что в учебном заведении будет не менее 80% полностью иммунизированных (вакцинированных – 24 канал) работников,

– заявим глава Минздрава.

К слову, уже через месяц школы снова откроются для учеников. В МОН планируют начать новый учебный год в очном режиме, ведь к этому времени вакцинируют большинство педагогов.