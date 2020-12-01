В МОН рекомендуют школам сформировать внутреннюю систему образования – условия и меры, которые обеспечат эффективность образовательных процессов, влияющих на обучение и развитие личности учащихся.

Министерство образования и науки совместно с Государственной службой качества образования разработали методические рекомендации по формированию внутренней системы обеспечения качества образования в школах. Они обнародованы на сайте МОН.

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В ведомстве отмечают, что система обеспечения качественного образования в школе должна иметь не только внешние стимулы (ЕГЭ, аттестация и сертификация учителей), но и внутренние инструменты.

Важно развивать партнерство между учениками и учителями, обеспечивать равенство и противодействовать буллингу (травле) в школе. А также помогать ученикам реализовать индивидуальную образовательную траекторию и создавать для учителей условия для профессионального роста.

Также в учебном заведении целесообразно проводить самооценку и измерять качество образования. Можно использоваться различные методы сбора информации для анализа и оценки: анкетирование или индивидуальное интервью с учениками, родителями и учителями, исследования в фокус-группах и тому подобное.

В МОН заверили, что благодаря развитию внутренней системы образования и регулярного самооценивания школа сможет: