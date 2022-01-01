Украинские школы с 1 января 2022 переходят на новое питание: что изменится
Источник:24 канал
В Украине завершится переходный период по внедрению новых стандартов школьного питания. поэтому уже с 1 января 2022 года школы должны перейти на новое меню для учеников.
Теперь на законодательном уровне также будут закреплены интересы детей с диетическими потребностями.
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Подготовка по переходу на новые стандарты длилась более года. Тогда же началась разработка нового меню – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами. Сейчас около 4 тысяч образовательных и оздоровительных учреждений перешли на новое школьное питание.
А уже с 1 января 2022 года все учебные заведения должны кормить учеников по новым рецептам. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а взамен увеличено количество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.
Запрещенные продукты для учащихся
Со школьных столовых исчезнут продукты, которые не относятся к полезным для здоровья. Не будет колбасы, паштетов и сосисок. Также исчезнут сладости, а также сладкие напитки, в том числе сладкие чай и йогурты.
Чем запрещено кормить детей в школах:
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
- грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
- рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- продукция домашнего производства;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.
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Чем будут кормить учеников с января 2022
Сейчас предусмотрено, что меню должно быть четырехнедельным для разных сезонов (осеннее, зимнее, весеннее и летнее). Это позволит разнообразить рацион.
Например, осенью дети будут больше есть фруктов и овощей – сливы, груши, арбузы и дыни, баклажаны, свежие огурцы и помидоры. Что касается зимы и весны, то там можно использовать мандарины, апельсины и тому подобное.
Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. Будет больше овощей, в частности бобовых, больше фруктов, кисломолочной продукции. В то же время "быстрые перекусы" заменят, к примеру, на орехи, сухофрукты и злаковые батончики, которые не будут содержать много сахара.
Чем будут кормить детей в школах:
Первые блюда:
- Суп овощной,
- Минестроне,
- Бульон овощной,
- Суп Авголемоно,
- Суп с крупой перловкой или рисом и томатом,
- Суп гороховый,
- Борщ с картофелем,
- Полтавский борщ со сливовым вареньем,
- Зеленый борщ со шпинатом,
- Морковный / картофельный крем-суп,
- Суп из фасоли,
- Суп белый с клецками,
- Капустняк с тыквой,
- Чечевичный суп-пюре.
Блюда из яиц:
- Скрамбл (обычный и безглютеновый),
- Рыхлый омлет с орегано (обычный и безглютеновый),
- Фриттата.
Основные блюда из мяса и рыбы:
- Пастуший пирог с курицей,
- Тушеная капуста с овощами и мясом,
- Кулеш с куриным мясом,
- Плов с куриным мясом,
- Чили кон карне с курицей,
- Котлета по-милански с сыром,
- Куриные наггетсы,
- Курица по-итальянски,
- Куриный шницель,
- Запеченное филе курицы из орегано,
- Куриное бедро в горчичном соусе,
- Курица запеченная в имбирном соусе,
- Жаркое по-домашнему с курицей,
- Курица тушеная в соусе гуляш с тмином,
- Бигос с гречкой и куриным мясом,
- Чахохбили с курицей.
- Ленивые голубцы с говядиной,
- Плов из булгура и свинины,
- Болоньезе,
- Кебаб с сыром,
- Бефстроганов с вареной говядиной,
- Гуляш из вареной говядины,
- Китайское жаркое со свининой,
- Французское жаркое с говядиной,
- Верещака из говядины,
- Жаркое по-домашнему из свинины,
- Чили кон карне с говядиной.
- Рыбные наггетсы,
- Рыба запеченная с морковью и луком,
- Рыба тушеная с овощами в томате,
- Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,
- Рыбные фрикадельки,
- Рыбные стики,
- Рыбные котлеты,
- Рыбный закрытый пирог со специями.
Гарниры:
- Овощи с соусом "Бешамель",
- Толчанка,
- Пшенная каша с квашеной капустой,
- Гороховое пюре из зеленого гороха,
- Гороховое пюре с черносливом,
- Лобио с фасолью,
- Чечевица со специями
- Фасоль белая / красная,
- Кус-кус,
- Галушки,
- Ньоки картофельные (галушки),
- Рис с тмином / с ореганом,
- Отварной картофель,
- Гречневая каша с тимьяном,
- Булгур,
- Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),
- Гречка с томатной пастой,
- Каша пшеничная,
- Картофельное пюре из орегано,
- Банош,
- Овощное соте,
- Овощное рагу с зеленым горошком,
- Кабачки в панировочных сухарях,
- Ризотто с зеленым горошком и сыром.
Десерты:
- Запеканка творожная / рисовая с ягодным кюли,
- Мак энд чиз,
- Пан де калатрава,
- Манный пудинг,
- Бланманже,
- Оладьи кукурузные с манкой,
- Свекольные панкейки,
- Яблоко запеченное с сыром,
- Яблоко каркаде,
- Шулики с маком,
- Печенье цитрусовое,
- Печенье овсяное,
- Ленивые вареники,
- Синабон с корицей,
- Вертута с яблоком,
- Тост с гороховым пюре и яйцом,
- Запеканка морковно-яблочная,
- Запеканка творожная с яблоком и морковью,
- Запеканка творожная с бананом и сметаной,
- Кифлик,
- Львовский сырник с морковью,
- Вегетарианский закрытый пирог,
- Запеканка пшенная с тыквой.
Безглютеновые кондитерские изделия:
- Бисквит банановый безглютеновий,
- Булочки с корицей безглютеновые,
- Блинчики безглютеновые.
Напитки:
- Компот с ягодами и мятой,
- Взвар,
- Кисель вишневый,
- Какао с молоком,
- Напиток из шиповника,
- Чай масала,
- Чай с липой / с мелиссой,
- Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.
Как выглядит новое школьное меню / Фото из соцсетей
Каким будет питание для детей с особыми диетическими потребностями? Самое первое – нужно выяснить, действительно ли ребенок нуждается в особом питании. Это делают не родители, а врач, который устанавливает диагноз и дает рекомендации по питанию.
Причем эти рекомендации индивидуальны и имплементируются в учебных заведениях под каждого ребенка отдельно. Дети не должны диетически питаться лишь из-за того, что так захотелось их родителям.
Если диету назначил врач, в школе заменят запрещенные продукты разрешенными. Но кардинально обеды не будут отличаться. Например, если ребенку с целиакией нужна безглютеновая диета, то детям с особыми диетическими потребностями могут заменить, скажем, ячневую кашу на гречневую.
Что больше всего нравится ученикам в новом питании
Эксперты делали опрос относительно пищевых предпочтений детей. Так, 90% учеников хотят, чтобы в школах стояли салат-бары, чтобы они могли выбрать салатик и пить фреш.
В основном ученики едят то, что хорошо выглядит. Например, наггетсы. У нас они не во фритюре, а запеченные в духовке, так вкуснее и полезнее. Это они едят. И едят что-то интересное: например, салат из свеклы с семенами и орегано, потому что это звучит круто,
– рассказал Клопотенко.
Также учеников сначала магическим названием привлекает чай масала, а затем они раскрывают вкус специй. В нем почти нет сахара, он живой и классный.
Стоимость школьного питания изменится
Евгений Клопотенко говорит, что стоимость его меню только на 2 – 3 гривны превышает сумму, которую выделяют на питание одного школьника. Если раньше на питание одного ребенка выделялось 13 гривен, то теперь – 17 гривен. На местах бюджеты будут увеличиваться.
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Добавим, что в Украине запустили платформу о здоровом питании в школах "Знаїмо". Она является частью реформы системы школьного питания в Украине.
На новой платформе:
- собрана полная информация для директоров о ходе реформы и нормативах школьного питания,
- созданы разделы для учителей и родителей, где можно узнать, как формировать культуру питания у ребенка в семье и в школе,
- также есть отдельный раздел для школьников, в котором с использованием игр и тестов изложены основы здорового питания.
К слову, эксперты выяснили, что больше половины школьников (53%) ежедневно питаются в школьной столовой, другая половина этого не делает из-за того, что им не нравится меню.
При этом в столовых школьники выбирают не самую здоровую еду – дети больше любят есть булочки в буфете. Читайте результаты исследования о том, что и как едят украинские школьники – по ссылке.