Украинские школы с 1 января 2022 переходят на новое питание: что изменится

В Украине завершится переходный период по внедрению новых стандартов школьного питания. поэтому уже с 1 января 2022 года школы должны перейти на новое меню для учеников.

Теперь на законодательном уровне также будут закреплены интересы детей с диетическими потребностями.

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Подготовка по переходу на новые стандарты длилась более года. Тогда же началась разработка нового меню – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами. Сейчас около 4 тысяч образовательных и оздоровительных учреждений перешли на новое школьное питание.

А уже с 1 января 2022 года все учебные заведения должны кормить учеников по новым рецептам. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а взамен увеличено количество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Запрещенные продукты для учащихся

Со школьных столовых исчезнут продукты, которые не относятся к полезным для здоровья. Не будет колбасы, паштетов и сосисок. Также исчезнут сладости, а также сладкие напитки, в том числе сладкие чай и йогурты.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

продукция домашнего производства;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Интересно Клопотенко завершил работу над новым меню для детских садов: каким оно будет

Чем будут кормить учеников с января 2022

Сейчас предусмотрено, что меню должно быть четырехнедельным для разных сезонов (осеннее, зимнее, весеннее и летнее). Это позволит разнообразить рацион.

Например, осенью дети будут больше есть фруктов и овощей – сливы, груши, арбузы и дыни, баклажаны, свежие огурцы и помидоры. Что касается зимы и весны, то там можно использовать мандарины, апельсины и тому подобное.

Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. Будет больше овощей, в частности бобовых, больше фруктов, кисломолочной продукции. В то же время "быстрые перекусы" заменят, к примеру, на орехи, сухофрукты и злаковые батончики, которые не будут содержать много сахара.

Чем будут кормить детей в школах:

Первые блюда:

Суп овощной,

Минестроне,

Бульон овощной,

Суп Авголемоно,

Суп с крупой перловкой или рисом и томатом,

Суп гороховый,

Борщ с картофелем,

Полтавский борщ со сливовым вареньем,

Зеленый борщ со шпинатом,

Морковный / картофельный крем-суп,

Суп из фасоли,

Суп белый с клецками,

Капустняк с тыквой,

Чечевичный суп-пюре.

Блюда из яиц:

Скрамбл (обычный и безглютеновый),

Рыхлый омлет с орегано (обычный и безглютеновый),

Фриттата.

Основные блюда из мяса и рыбы:

Пастуший пирог с курицей,

Тушеная капуста с овощами и мясом,

Кулеш с куриным мясом,

Плов с куриным мясом,

Чили кон карне с курицей,

Котлета по-милански с сыром,

Куриные наггетсы,

Курица по-итальянски,

Куриный шницель,

Запеченное филе курицы из орегано,

Куриное бедро в горчичном соусе,

Курица запеченная в имбирном соусе,

Жаркое по-домашнему с курицей,

Курица тушеная в соусе гуляш с тмином,

Бигос с гречкой и куриным мясом,

Чахохбили с курицей.

Ленивые голубцы с говядиной,

Плов из булгура и свинины,

Болоньезе,

Кебаб с сыром,

Бефстроганов с вареной говядиной,

Гуляш из вареной говядины,

Китайское жаркое со свининой,

Французское жаркое с говядиной,

Верещака из говядины,

Жаркое по-домашнему из свинины,

Чили кон карне с говядиной.

Рыбные наггетсы,

Рыба запеченная с морковью и луком,

Рыба тушеная с овощами в томате,

Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,

Рыбные фрикадельки,

Рыбные стики,

Рыбные котлеты,

Рыбный закрытый пирог со специями.

Гарниры:

Овощи с соусом "Бешамель",

Толчанка,

Пшенная каша с квашеной капустой,

Гороховое пюре из зеленого гороха,

Гороховое пюре с черносливом,

Лобио с фасолью,

Чечевица со специями

Фасоль белая / красная,

Кус-кус,

Галушки,

Ньоки картофельные (галушки),

Рис с тмином / с ореганом,

Отварной картофель,

Гречневая каша с тимьяном,

Булгур,

Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),

Гречка с томатной пастой,

Каша пшеничная,

Картофельное пюре из орегано,

Банош,

Овощное соте,

Овощное рагу с зеленым горошком,

Кабачки в панировочных сухарях,

Ризотто с зеленым горошком и сыром.

Десерты:

Запеканка творожная / рисовая с ягодным кюли,

Мак энд чиз,

Пан де калатрава,

Манный пудинг,

Бланманже,

Оладьи кукурузные с манкой,

Свекольные панкейки,

Яблоко запеченное с сыром,

Яблоко каркаде,

Шулики с маком,

Печенье цитрусовое,

Печенье овсяное,

Ленивые вареники,

Синабон с корицей,

Вертута с яблоком,

Тост с гороховым пюре и яйцом,

Запеканка морковно-яблочная,

Запеканка творожная с яблоком и морковью,

Запеканка творожная с бананом и сметаной,

Кифлик,

Львовский сырник с морковью,

Вегетарианский закрытый пирог,

Запеканка пшенная с тыквой.

Безглютеновые кондитерские изделия:

Бисквит банановый безглютеновий,

Булочки с корицей безглютеновые,

Блинчики безглютеновые.

Напитки:

Компот с ягодами и мятой,

Взвар,

Кисель вишневый,

Какао с молоком,

Напиток из шиповника,

Чай масала,

Чай с липой / с мелиссой,

Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.

Как выглядит новое школьное меню / Фото из соцсетей

В Минздраве подчеркнули, что документы есть в свободном доступе, любая школа может использовать их. Все рецепты блюд из школьного меню – смотрите по этой ссылке

Каким будет питание для детей с особыми диетическими потребностями? Самое первое – нужно выяснить, действительно ли ребенок нуждается в особом питании. Это делают не родители, а врач, который устанавливает диагноз и дает рекомендации по питанию.

Причем эти рекомендации индивидуальны и имплементируются в учебных заведениях под каждого ребенка отдельно. Дети не должны диетически питаться лишь из-за того, что так захотелось их родителям.

Если диету назначил врач, в школе заменят запрещенные продукты разрешенными. Но кардинально обеды не будут отличаться. Например, если ребенку с целиакией нужна безглютеновая диета, то детям с особыми диетическими потребностями могут заменить, скажем, ячневую кашу на гречневую.

Что больше всего нравится ученикам в новом питании

Эксперты делали опрос относительно пищевых предпочтений детей. Так, 90% учеников хотят, чтобы в школах стояли салат-бары, чтобы они могли выбрать салатик и пить фреш.

В основном ученики едят то, что хорошо выглядит. Например, наггетсы. У нас они не во фритюре, а запеченные в духовке, так вкуснее и полезнее. Это они едят. И едят что-то интересное: например, салат из свеклы с семенами и орегано, потому что это звучит круто,

– рассказал Клопотенко.

Также учеников сначала магическим названием привлекает чай масала, а затем они раскрывают вкус специй. В нем почти нет сахара, он живой и классный.

Стоимость школьного питания изменится

Евгений Клопотенко говорит, что стоимость его меню только на 2 – 3 гривны превышает сумму, которую выделяют на питание одного школьника. Если раньше на питание одного ребенка выделялось 13 гривен, то теперь – 17 гривен. На местах бюджеты будут увеличиваться.

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Добавим, что в Украине запустили платформу о здоровом питании в школах "Знаїмо". Она является частью реформы системы школьного питания в Украине.

На новой платформе:

собрана полная информация для директоров о ходе реформы и нормативах школьного питания,

созданы разделы для учителей и родителей, где можно узнать, как формировать культуру питания у ребенка в семье и в школе,

также есть отдельный раздел для школьников, в котором с использованием игр и тестов изложены основы здорового питания.

К слову, эксперты выяснили, что больше половины школьников (53%) ежедневно питаются в школьной столовой, другая половина этого не делает из-за того, что им не нравится меню.

При этом в столовых школьники выбирают не самую здоровую еду – дети больше любят есть булочки в буфете. Читайте результаты исследования о том, что и как едят украинские школьники – по ссылке.