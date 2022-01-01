Теперь на законодательном уровне также будут закреплены интересы детей с диетическими потребностями.

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Подготовка по переходу на новые стандарты длилась более года. Тогда же началась разработка нового меню – с овощами, фруктами и другими полезными блюдами. Сейчас около 4 тысяч образовательных и оздоровительных учреждений перешли на новое школьное питание.

А уже с 1 января 2022 года все учебные заведения должны кормить учеников по новым рецептам. Для этого шеф-повар Евгений Клопотенко разработал для школ 160 новых блюд, в которых ограничено количество соли и сахара, а взамен увеличено количество мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Со школьных столовых исчезнут продукты, которые не относятся к полезным для здоровья. Не будет колбасы, паштетов и сосисок. Также исчезнут сладости, а также сладкие напитки, в том числе сладкие чай и йогурты.

Чем запрещено кормить детей в школах:

  • мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
  • грибы;
  • непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
  • непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
  • рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
  • продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
  • продукция домашнего производства;
  • также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Интересно Клопотенко завершил работу над новым меню для детских садов: каким оно будет

Сейчас предусмотрено, что меню должно быть четырехнедельным для разных сезонов (осеннее, зимнее, весеннее и летнее). Это позволит разнообразить рацион.

Например, осенью дети будут больше есть фруктов и овощей – сливы, груши, арбузы и дыни, баклажаны, свежие огурцы и помидоры. Что касается зимы и весны, то там можно использовать мандарины, апельсины и тому подобное.

Колбасы, паштеты и сосиски заменят блюдами из рыбы и мяса. Будет больше овощей, в частности бобовых, больше фруктов, кисломолочной продукции. В то же время "быстрые перекусы" заменят, к примеру, на орехи, сухофрукты и злаковые батончики, которые не будут содержать много сахара.

Чем будут кормить детей в школах:

Первые блюда:

  • Суп овощной,
  • Минестроне,
  • Бульон овощной,
  • Суп Авголемоно,
  • Суп с крупой перловкой или рисом и томатом,
  • Суп гороховый,
  • Борщ с картофелем,
  • Полтавский борщ со сливовым вареньем,
  • Зеленый борщ со шпинатом,
  • Морковный / картофельный крем-суп,
  • Суп из фасоли,
  • Суп белый с клецками,
  • Капустняк с тыквой,
  • Чечевичный суп-пюре.

Блюда из яиц:

  • Скрамбл (обычный и безглютеновый),
  • Рыхлый омлет с орегано (обычный и безглютеновый),
  • Фриттата.

Основные блюда из мяса и рыбы:

  • Пастуший пирог с курицей,
  • Тушеная капуста с овощами и мясом,
  • Кулеш с куриным мясом,
  • Плов с куриным мясом,
  • Чили кон карне с курицей,
  • Котлета по-милански с сыром,
  • Куриные наггетсы,
  • Курица по-итальянски,
  • Куриный шницель,
  • Запеченное филе курицы из орегано,
  • Куриное бедро в горчичном соусе,
  • Курица запеченная в имбирном соусе,
  • Жаркое по-домашнему с курицей,
  • Курица тушеная в соусе гуляш с тмином,
  • Бигос с гречкой и куриным мясом,
  • Чахохбили с курицей.
  • Ленивые голубцы с говядиной,
  • Плов из булгура и свинины,
  • Болоньезе,
  • Кебаб с сыром,
  • Бефстроганов с вареной говядиной,
  • Гуляш из вареной говядины,
  • Китайское жаркое со свининой,
  • Французское жаркое с говядиной,
  • Верещака из говядины,
  • Жаркое по-домашнему из свинины,
  • Чили кон карне с говядиной.
  • Рыбные наггетсы,
  • Рыба запеченная с морковью и луком,
  • Рыба тушеная с овощами в томате,
  • Минтай, запеченный в соусе “Бешамель”,
  • Рыбные фрикадельки,
  • Рыбные стики,
  • Рыбные котлеты,
  • Рыбный закрытый пирог со специями.

Гарниры:

  • Овощи с соусом "Бешамель",
  • Толчанка,
  • Пшенная каша с квашеной капустой,
  • Гороховое пюре из зеленого гороха,
  • Гороховое пюре с черносливом,
  • Лобио с фасолью,
  • Чечевица со специями
  • Фасоль белая / красная,
  • Кус-кус,
  • Галушки,
  • Ньоки картофельные (галушки),
  • Рис с тмином / с ореганом,
  • Отварной картофель,
  • Гречневая каша с тимьяном,
  • Булгур,
  • Овощная паэлья с куркумой (морковь, лук),
  • Гречка с томатной пастой,
  • Каша пшеничная,
  • Картофельное пюре из орегано,
  • Банош,
  • Овощное соте,
  • Овощное рагу с зеленым горошком,
  • Кабачки в панировочных сухарях,
  • Ризотто с зеленым горошком и сыром.

Десерты:

  • Запеканка творожная / рисовая с ягодным кюли,
  • Мак энд чиз,
  • Пан де калатрава,
  • Манный пудинг,
  • Бланманже,
  • Оладьи кукурузные с манкой,
  • Свекольные панкейки,
  • Яблоко запеченное с сыром,
  • Яблоко каркаде,
  • Шулики с маком,
  • Печенье цитрусовое,
  • Печенье овсяное,
  • Ленивые вареники,
  • Синабон с корицей,
  • Вертута с яблоком,
  • Тост с гороховым пюре и яйцом,
  • Запеканка морковно-яблочная,
  • Запеканка творожная с яблоком и морковью,
  • Запеканка творожная с бананом и сметаной,
  • Кифлик,
  • Львовский сырник с морковью,
  • Вегетарианский закрытый пирог,
  • Запеканка пшенная с тыквой.

Безглютеновые кондитерские изделия:

  • Бисквит банановый безглютеновий,
  • Булочки с корицей безглютеновые,
  • Блинчики безглютеновые.

Напитки:

  • Компот с ягодами и мятой,
  • Взвар,
  • Кисель вишневый,
  • Какао с молоком,
  • Напиток из шиповника,
  • Чай масала,
  • Чай с липой / с мелиссой,
  • Сок: яблочный, томатный, виноградный, морковный, сливовый, абрикосовый.

Как выглядит новое школьное меню / Фото из соцсетей

Каким будет питание для детей с особыми диетическими потребностями? Самое первое – нужно выяснить, действительно ли ребенок нуждается в особом питании. Это делают не родители, а врач, который устанавливает диагноз и дает рекомендации по питанию.

Причем эти рекомендации индивидуальны и имплементируются в учебных заведениях под каждого ребенка отдельно. Дети не должны диетически питаться лишь из-за того, что так захотелось их родителям.

Если диету назначил врач, в школе заменят запрещенные продукты разрешенными. Но кардинально обеды не будут отличаться. Например, если ребенку с целиакией нужна безглютеновая диета, то детям с особыми диетическими потребностями могут заменить, скажем, ячневую кашу на гречневую.

Эксперты делали опрос относительно пищевых предпочтений детей. Так, 90% учеников хотят, чтобы в школах стояли салат-бары, чтобы они могли выбрать салатик и пить фреш.

В основном ученики едят то, что хорошо выглядит. Например, наггетсы. У нас они не во фритюре, а запеченные в духовке, так вкуснее и полезнее. Это они едят. И едят что-то интересное: например, салат из свеклы с семенами и орегано, потому что это звучит круто,
– рассказал Клопотенко.

Также учеников сначала магическим названием привлекает чай масала, а затем они раскрывают вкус специй. В нем почти нет сахара, он живой и классный.

Евгений Клопотенко говорит, что стоимость его меню только на 2 – 3 гривны превышает сумму, которую выделяют на питание одного школьника. Если раньше на питание одного ребенка выделялось 13 гривен, то теперь – 17 гривен. На местах бюджеты будут увеличиваться.

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Добавим, что в Украине запустили платформу о здоровом питании в школах "Знаїмо". Она является частью реформы системы школьного питания в Украине.

На новой платформе:

  • собрана полная информация для директоров о ходе реформы и нормативах школьного питания,
  • созданы разделы для учителей и родителей, где можно узнать, как формировать культуру питания у ребенка в семье и в школе,
  • также есть отдельный раздел для школьников, в котором с использованием игр и тестов изложены основы здорового питания.

К слову, эксперты выяснили, что больше половины школьников (53%) ежедневно питаются в школьной столовой, другая половина этого не делает из-за того, что им не нравится меню.

При этом в столовых школьники выбирают не самую здоровую еду – дети больше любят есть булочки в буфете. Читайте результаты исследования о том, что и как едят украинские школьникипо ссылке.