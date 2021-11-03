Украинские школьники завоевали золото на Международном конкурсе компьютерных проектов

В финале Международного конкурса компьютерных проектов INFOMATRIX – 2021 команда из Украины, которую представляли 18 учеников школ и вузов получила несколько наград. Комаманда с Украины привезла 1 платиновую, 4 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В финале, состоявшемся онлайн в Мексике 1 ноября, приняли участие конкурсанты из 10 стран мира. Жюри оценивало не только качество выполнения работ, но и умение их представить на английском языке.

Украинские школьники и студенты получили 20 наград на Международном шоу INOVA 2021

Участники соревновались в следующих номинациях:

программирование;

аппаратные устройства;

компьютерное искусство;

короткометражный фильм.

По результатам соревнований платиновую медаль в номинации Computer Programming за проект Virtual Lab получил Руслан Мельник – ученик политехнического лицея НТУУ "КПИ".

Золотые медали завоевали

Михаил Шиндер – ученик Ришельевского научного лицея проект Waycat (номинация Computer Programming);

– ученик Ришельевского научного лицея проект Waycat (номинация Computer Programming); Адем Башбога и Андрей Журавлев – учащиеся Одесской школы № 65 за проект Endowment at school (номинация Short Movie);

– учащиеся Одесской школы № 65 за проект Endowment at school (номинация Short Movie); Павел Гук – ученик специализированной школы № 22 с углубленным изучением иностранного языка в Днепре по проекту Solar Charger & Solar Tracker (номинация Hardware Control);

– ученик специализированной школы № 22 с углубленным изучением иностранного языка в Днепре по проекту Solar Charger & Solar Tracker (номинация Hardware Control); Мария Волосова – ученица школы №58 в Днепре по проекту Seasons (номинация Computer Art).

Серебряные медали получили

Юлия Бутук – ученица Одесской школы №65 за проект Life through ordinary things (номинация Computer Art);

– ученица Одесской школы №65 за проект Life through ordinary things (номинация Computer Art); Маргарита Кривда – студентка Национального авиационного университета проектом Sincerity (номинация Computer Art);

– студентка Национального авиационного университета проектом Sincerity (номинация Computer Art); София Будзика и Лолита Максименко – ученицы Одесской школы №65 за проект Trigonometry of borscht (номинация Short Movie);

– ученицы Одесской школы №65 за проект Trigonometry of borscht (номинация Short Movie); Денис Пирогов – студент Житомирской политехники за проект RISC-V Virtual Machine (номинация Computer Programming);

– студент Житомирской политехники за проект RISC-V Virtual Machine (номинация Computer Programming); Дмитрий Солтысюк – студент Львовской политехники по проекту Loonify (номинация Computer Programming).

Бронзовые медали получили

Михаил Дяченко – учащийся гимназии №178 из Киева за проект Shkodnik (номинация Computer Programming);

– учащийся гимназии №178 из Киева за проект Shkodnik (номинация Computer Programming); Андрей Демченко – ученик политехнического лицея НТУУ "КПИ" за проект Smartpot (номинация Hardware Control);

– ученик политехнического лицея НТУУ "КПИ" за проект Smartpot (номинация Hardware Control); Анастасия Козич – ученица школы №3 Покровска за проект Life online (номинация Computer Art);

– ученица школы №3 Покровска за проект Life online (номинация Computer Art); Елизавета Малиновская – ученица Житомирской школы №17 за проект Sand Snake (номинация Computer Art);

– ученица Житомирской школы №17 за проект Sand Snake (номинация Computer Art); Владислав Парфенюк и Владимир Винничук – учащиеся Дунаевецкой школы-гимназии за проект Telephone Call (номинация Short Movie).



Победители в конкурсе компьютерных проектов / Фото МОН

Другие победы украинских школьников в международных олимпиадах

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На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.

На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.

На Международном конкурсе инновационных изобретений и CAN 2021 года ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро.

– это международный конкурс компьютерных проектов, объединяющий лучших школьников, студентов и преподавателей из сферы IT. Украина с 2009 года выступает полноправной страной-участником мирового финала INFOMATRIX.