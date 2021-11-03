В финале, состоявшемся онлайн в Мексике 1 ноября, приняли участие конкурсанты из 10 стран мира. Жюри оценивало не только качество выполнения работ, но и умение их представить на английском языке.
Украинские школьники и студенты получили 20 наград на Международном шоу INOVA 2021
Участники соревновались в следующих номинациях:
- программирование;
- аппаратные устройства;
- компьютерное искусство;
- короткометражный фильм.
По результатам соревнований платиновую медаль в номинации Computer Programming за проект Virtual Lab получил Руслан Мельник – ученик политехнического лицея НТУУ "КПИ".
Золотые медали завоевали
- Михаил Шиндер – ученик Ришельевского научного лицея проект Waycat (номинация Computer Programming);
- Адем Башбога и Андрей Журавлев – учащиеся Одесской школы № 65 за проект Endowment at school (номинация Short Movie);
- Павел Гук – ученик специализированной школы № 22 с углубленным изучением иностранного языка в Днепре по проекту Solar Charger & Solar Tracker (номинация Hardware Control);
- Мария Волосова – ученица школы №58 в Днепре по проекту Seasons (номинация Computer Art).
Серебряные медали получили
- Юлия Бутук – ученица Одесской школы №65 за проект Life through ordinary things (номинация Computer Art);
- Маргарита Кривда – студентка Национального авиационного университета проектом Sincerity (номинация Computer Art);
- София Будзика и Лолита Максименко – ученицы Одесской школы №65 за проект Trigonometry of borscht (номинация Short Movie);
- Денис Пирогов – студент Житомирской политехники за проект RISC-V Virtual Machine (номинация Computer Programming);
- Дмитрий Солтысюк – студент Львовской политехники по проекту Loonify (номинация Computer Programming).
Бронзовые медали получили
- Михаил Дяченко – учащийся гимназии №178 из Киева за проект Shkodnik (номинация Computer Programming);
- Андрей Демченко – ученик политехнического лицея НТУУ "КПИ" за проект Smartpot (номинация Hardware Control);
- Анастасия Козич – ученица школы №3 Покровска за проект Life online (номинация Computer Art);
- Елизавета Малиновская – ученица Житомирской школы №17 за проект Sand Snake (номинация Computer Art);
- Владислав Парфенюк и Владимир Винничук – учащиеся Дунаевецкой школы-гимназии за проект Telephone Call (номинация Short Movie).
Победители в конкурсе компьютерных проектов / Фото МОН
Другие победы украинских школьников в международных олимпиадах
- На международной олимпиаде по химии украинские школьники привезли домой два серебра и бронзу.
- На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовых медали.
- На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
- На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.
- На Международном конкурсе инновационных изобретений и CAN 2021 года ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро.