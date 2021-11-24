Научная сотрудница Института модернизации содержания образования МОН Оксана Вернидуб рассказала, что команда из Украины состояла из 9 детей и все получили награды.

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В этом году олимпиаду организовывала Колумбия, но из-за карантинных ограничений она состоялась в гибридном формате. Так, основное жюри работало в другой стране, а параллельно с ним работы проверяли в Украине.

Сами участники также работали в своих странах. Украинская команда собралась на базе лаборатории Малой академии наук в Киеве.



Украинцы победили на олимпиаде по астрономии и астрофизике / Фото Andrew Simon

Оксана Вернидуб подчеркнула, что такие достижения украинской команды являются хорошим результатом.

Астрономия и астрофизика не столь давние олимпиады и за все время проведения это у нас, кажется, 3 золотая медаль, серебряных около 15 и бронзовых еще больше. В этом году такой результат, что 9 участников и все 9 с медалями,

– добавила она.

Отметим, что участники ученических международных олимпиад должны быть не старше 18 лет и учащимися средних школ. Но допускается, если ребенок выпустился в этом году из школы и уже стал студентом.

Олимпиады в Украине

В 2022 году Украина впервые в истории официально примет две международные ученические олимпиады:

В декабре в Украину съедутся ученики на научную молодежную олимпиаду по естественным дисциплинам.

А 12 – 21 августа 2022 года Украина примет 15-ю Международную студенческую олимпиаду по астрономии и астрофизике для учеников старших классов (IOAA).

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Победы украинских школьников в международных олимпиадах:

На международной олимпиаде по химии украинские школьники привезли домой два серебра и бронзу.

На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников получила три золота, два серебра и одну бронзу.

На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.

На Международном конкурсе инновационных изобретений іCAN 2021 ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро.

К слову, в МОН заявили, что для украинских школьников открываются новые возможности. Представители МАН подписали контракт в Вашингтоне о создании в Украине первой национальной Олимпиады Гениев (Genius Olympiad Ukraine).