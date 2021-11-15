Украинские школьники заняли 2 место на спортивном соревновании ISF World Cool Games: яркие фото

Украинские школьники заняли второе место на спортивном соревновании ISF World Cool Games. Им не удалось обыграть лишь сборную из Словении. Как проходило соревнование и яркие фото – смотрите в статье.

Два дня подряд в Киеве за звание лучших в эстафетах и двигательных играх соревновались семь команд школьников Украины, Молдовы, Казахстана, Румынии, Сербии, Словении и Черногории. На первом месте оказались школьники из Словении, на втором – из Украины.

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В общем, финальная турнирная таблица выглядит следующим образом:

1 место – Словения

2 место – Украина

3 место – Казахстан

4 место – Молдова

5 место – Сербия

6 место – Черногория

7 место – Румыния

Как соревновались ученики

Открывали программу плей-офф команды Украины и Молодовы. Для определения лучшего понадобилось лишь две эстафеты, в которых украинцы достаточно уверенно победили со счетом 2:0.

А вот для определения другого гранд-финалиста понадобилось три забега. Ведь здесь сошлись очень сильные команды Казахстана и Словении. По итогам последнего забега чуть быстрее оказались школьники из Словении (счет 2:1).

Далее школьников ждала некая эмоциональная разрядка – в рамках этих эстафет соревновалась команда учеников против своих наставников. Все три забега были довольно равными, но чуть проворнее оказалась именно молодость.

Как проходил финал? Первой эстафетой, которую должны были преодолеть школьники из Украины и Словении была "Роллинг Стоунз. Слалом". Участники на скорость должны были прокатить огромный надувной шар между фишками. Чуть более искусными в этом забеге были словенцы.

Впоследствии украинцы взяли реванш в эстафете "Линия. Вариант 2". А вот в рамках финального забега командам пришлось соревноваться в эстафете "Ягоды", и здесь ловкими оказались словенцы.

Яркие фото со спортивных соревнований ISF World Cool Games / Фото Комитета по физическому воспитанию и спорту

Отметим, что кроме соревновательной части участники были задействованы в интересной и насыщенной культурно-развлекательной программе: экскурсии, презентации каждой страны, соревнования смешанных команд (International Cool Games), дискотеки и тому подобное.

Президент Международной федерации школьного спорта Лоран Петринка выразил удовлетворение уровнем организации мероприятия в Киеве. Он заявил, что Cool Games полностью соответствуют тому спортивному духу, который пытается продвигать его организация.

Министр образования Сергей Шкарлет в соцсетях также присоединился к поздравлениям

После двухлетнего перерыва Киев вновь собрал своих друзей под флагом ISF World Cool Games. От всей души поздравляю участников соревнований, а особенно нашу команду, которая заняла второе место Всемирного спортивно-массового мероприятия,

– написал он.

К слову, украинская сборная одержала 148 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете на первых Всемирных ученических спортивных играх U-15, которые проходили 11 – 19 сентября в Сербии. Наши школьники заработали 69 золотых, 42 серебряных и 37 бронзовых медалей. Украинскую сборную представлял 251 спортсмен.