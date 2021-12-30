Youth International Exhibition Game – это международная выставочная игра с работами. Участие украинских школьников в соревнованиях организует компания QUADRO.

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Что такое битва роботов

Турнир объединяет военную стратегию, программирование, робототехнику и искусственный интеллект. По правилам боя роботы RoboMaster воюют в Гонконге, а ими руководят команды из 3 – 8 детей от 8 до 16 лет.

Участники разрабатывают стратегию и онлайн командуют своими бойцами из любых уголков мира. В финале примут участие 8 команд.

Особенности игры

Каждая команда дистанционно запрограммирует двух бойцов RoboMaster EP и одного робоинженера RoboMaster EP Core. Их соперниками станут такие же три работы, запрограммированные другой командой.

После первой автономной минуты боя запрограммированных роботов начинается отсчет 4 минут реального управления работами.

Одной из интересных задач будет поиск рун с помощью компьютерного зрения. Если команда найдет их – получит дополнительные суперсилы. Важно найти руны в течение автономной минуты, это прибавит в несколько раз больших суперсил.

Инновацией поединка станет система рефери, которая будет сразу начислять суперсилы за руны и дополнительные патроны бойцам, а также будет отражать HP роботов – все, как в настоящей компьютерной игре.

Почему RoboMaster?

Работы RoboMaster – это лучшие инструменты STEAM-образования, созданные DJI Education, выводящие обучение на новый уровень. Они представляют собой универсальное решение для учебных заведений на основе STEAM.



С ними учащиеся всех возрастов и уровней опыта быстро и легко изучают алгоритмы искусственного интеллекта, программирования и робототехники.

Добавим, что участие украинских детей в таком мероприятии, как Youth International Exhibition Game, – важный шаг для развития нашего образования в направлении высоких технологий.

Соревнования воплотили подход "учеба – это игра", благодаря которой дети демонстрируют заинтересованность на высоком уровне, полностью погружаются в процесс и достигают высоких результатов в изучении программирования, робототехники и алгоритмов искусственного интеллекта.

Об организаторах

Что известно о компании QUADRO.ua Это лидер интеграции беспилотных технологий и робототехники DJI в Украине, официальный дистрибьютор DJI Education с 2013 года.

Представляя RoboMaster, команда ООО QUADRO.ua приезжает по приглашению школ и демонстрирует возможности роботов на месте. Консультанты разрешают тест-драйв роботов и отвечают на все вопросы преподавателей.