Украинские школьники и студенты получили 20 наград на Международном шоу INOVA 2021

18 октября 2021 , 10:41
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телеграм Сергея Шкарлета

В МОН заявили, что украинские школьники снова среди лучших в мире. Ученики Малой академии наук приняли участие в Международном инновационном шоу INOVA 2021 и получили там 20 наград.

Мероприятие проходило с 12 по 17 октября в городе Загреб (Хорватия). Украинская команда из 18 школьников завоевала 12 золотых медалей, 6 серебряных, а также две специальные награды.

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Кроме того, Всемирная ассоциация интеллектуальной собственности и изобретений впервые признала МАН Украины лучшей международной делегацией.

Искренне поздравляю наших победителей! Горжусь достижениями юных новаторов и их наставников. Благодаря Вашим стараниям Украину знают во всем мире,
– написал глава МОН Сергей Шкарлет.

Имена победителей из Украины

Золото получили:

  • Николай Акулов – ученик Черниговского лицея №32;
  • Ирина Бобкова – студентка Национального авиационного университета;
  • Елена Дашинич – студентка Львовского национального университета имени Ивана Франко;
  • София Иванова – студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники;
  • Елизавета Козаченко – студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники;
  • Михаил Мамчур – студент НУ "Львовская политехника";
  • Владимир Павленко – ученик специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением иностранных языков №112 им. Тараса Шевченко из Киева;
  • София Павлова – студентка КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Илья Пастушок – ученик Ровненского учебно-воспитательного комплекса №12;
  • Юрий Сагайдак – ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. Ивана Франко;
  • Дарья Цинда – ученица лицея "Меридиан" в Киеве;
  • Михаил Штопко – студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Серебро завоевали:

  • Александр Борила – студент НУ "Львовская политехника";
  • Ольга Боровик – студентка КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  • Владислав Братюк – ученик Луцкой гимназии №21 им. Михаила Кравчука;
  • Владимир Думайло – ученик Дрогобычского лицея Львовской области;
  • Богдан Колток – студент Львовского национального университета им. Ивана Франко;
  • Денис Крысанов – студент Национального университета пищевых технологий.

Специальные награды в дополнение к золотым медалям получили Николай Акулов и Дарья Цинда.

К слову, ранее ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро на Международном конкурсе инновационных изобретений іCAN 2021, который проходил в Канаде.

Другие победы украинцев в международных олимпиадах

  • На международной олимпиаде по химии украинские школьники привезли домой два серебра и бронзу.
  • На международной олимпиаде по физике учащиеся получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
  • На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
  • На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали. 
Автор: Марія Бондар