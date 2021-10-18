Украинские школьники и студенты получили 20 наград на Международном шоу INOVA 2021
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
В МОН заявили, что украинские школьники снова среди лучших в мире. Ученики Малой академии наук приняли участие в Международном инновационном шоу INOVA 2021 и получили там 20 наград.
Мероприятие проходило с 12 по 17 октября в городе Загреб (Хорватия). Украинская команда из 18 школьников завоевала 12 золотых медалей, 6 серебряных, а также две специальные награды.
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Кроме того, Всемирная ассоциация интеллектуальной собственности и изобретений впервые признала МАН Украины лучшей международной делегацией.
Искренне поздравляю наших победителей! Горжусь достижениями юных новаторов и их наставников. Благодаря Вашим стараниям Украину знают во всем мире,
– написал глава МОН Сергей Шкарлет.
Имена победителей из Украины
Золото получили:
- Николай Акулов – ученик Черниговского лицея №32;
- Ирина Бобкова – студентка Национального авиационного университета;
- Елена Дашинич – студентка Львовского национального университета имени Ивана Франко;
- София Иванова – студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники;
- Елизавета Козаченко – студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники;
- Михаил Мамчур – студент НУ "Львовская политехника";
- Владимир Павленко – ученик специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением иностранных языков №112 им. Тараса Шевченко из Киева;
- София Павлова – студентка КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Илья Пастушок – ученик Ровненского учебно-воспитательного комплекса №12;
- Юрий Сагайдак – ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. Ивана Франко;
- Дарья Цинда – ученица лицея "Меридиан" в Киеве;
- Михаил Штопко – студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Серебро завоевали:
- Александр Борила – студент НУ "Львовская политехника";
- Ольга Боровик – студентка КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Владислав Братюк – ученик Луцкой гимназии №21 им. Михаила Кравчука;
- Владимир Думайло – ученик Дрогобычского лицея Львовской области;
- Богдан Колток – студент Львовского национального университета им. Ивана Франко;
- Денис Крысанов – студент Национального университета пищевых технологий.
Специальные награды в дополнение к золотым медалям получили Николай Акулов и Дарья Цинда.
К слову, ранее ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро на Международном конкурсе инновационных изобретений іCAN 2021, который проходил в Канаде.
Другие победы украинцев в международных олимпиадах
- На международной олимпиаде по химии украинские школьники привезли домой два серебра и бронзу.
- На международной олимпиаде по физике учащиеся получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
- На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
- На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.