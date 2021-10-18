Мероприятие проходило с 12 по 17 октября в городе Загреб (Хорватия). Украинская команда из 18 школьников завоевала 12 золотых медалей, 6 серебряных, а также две специальные награды.

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Кроме того, Всемирная ассоциация интеллектуальной собственности и изобретений впервые признала МАН Украины лучшей международной делегацией.

Искренне поздравляю наших победителей! Горжусь достижениями юных новаторов и их наставников. Благодаря Вашим стараниям Украину знают во всем мире,

– написал глава МОН Сергей Шкарлет.

Имена победителей из Украины

Золото получили:

Николай Акулов – ученик Черниговского лицея №32;

Ирина Бобкова – студентка Национального авиационного университета;

Елена Дашинич – студентка Львовского национального университета имени Ивана Франко;

София Иванова – студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники;

Елизавета Козаченко – студентка Харьковского национального университета радиоэлектроники;

Михаил Мамчур – студент НУ "Львовская политехника";

Владимир Павленко – ученик специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением иностранных языков №112 им. Тараса Шевченко из Киева;

София Павлова – студентка КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Илья Пастушок – ученик Ровненского учебно-воспитательного комплекса №12;

Юрий Сагайдак – ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. Ивана Франко;

Дарья Цинда – ученица лицея "Меридиан" в Киеве;

Михаил Штопко – студент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Серебро завоевали:

Александр Борила – студент НУ "Львовская политехника";

Ольга Боровик – студентка КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Владислав Братюк – ученик Луцкой гимназии №21 им. Михаила Кравчука;

Владимир Думайло – ученик Дрогобычского лицея Львовской области;

Богдан Колток – студент Львовского национального университета им. Ивана Франко;

Денис Крысанов – студент Национального университета пищевых технологий.

Специальные награды в дополнение к золотым медалям получили Николай Акулов и Дарья Цинда.

К слову, ранее ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро на Международном конкурсе инновационных изобретений іCAN 2021, который проходил в Канаде.

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