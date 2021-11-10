Украинские школьники получили золотые медали на фестивале инженерии, науки и технологий

Украинской школьники, воспитанники Малой академии наук получили 4 золотые медали на Международном фестивале инженерии, науки и технологий I-FEST в Тунисе. Имена победителей – смотрите в статье.

Фестиваль I-FEST (International Festival of Engineering Science and Technology) завершился 7 ноября. Украинские школьники смогли на нем завоевать золотые медали.

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Украинские ученики получили четыре золотые медали

Михаил Деркач – ученик 10 класса гимназии № 283 с проектом "Исследование геометрических характеристик скрученных антипризм с равносторонним полуправильным многоугольником в основании.

– ученик 10 класса гимназии № 283 с проектом "Исследование геометрических характеристик скрученных антипризм с равносторонним полуправильным многоугольником в основании. Евгения-Анастасия Рудык – выпускница Киевской МАН с проектом "Равнобедренные треугольники, описанные вокруг криволинейных серповидных двухугольников".

– выпускница Киевской МАН с проектом "Равнобедренные треугольники, описанные вокруг криволинейных серповидных двухугольников". Юлия Степаненко – выпускница Киевской МАН с проектом "Прогнозирование развития эпидемии коронавирусной болезни в стране" (Forecasting COVID-19 confired cases by country).

– выпускница Киевской МАН с проектом "Прогнозирование развития эпидемии коронавирусной болезни в стране" (Forecasting COVID-19 confired cases by country). Дмитрий Рыженко – выпускник Естественно-научного лицея № 145 с проектом "Экологическая оценка содержания ртути в рекреационных ландшафтах Национального природного парка "Голосеевский".

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Добавим, что в этом году украинцы впечатляют своими выступлениями на соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Наши школьники получили уже десятки золотых, серебряных и бронзовых наград.

Другие победы украинских школьников на международных олимпиадах

На международной олимпиаде по химии украинские школьники привезли домой два серебра и бронзу.

На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников получила три золота, два серебра и одну бронзу.

На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.

На Международном конкурсе инновационных изобретений іCAN 2021 ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро.

К слову, правительство разрешило ученикам, которые выехали за границу, получать президентские стипендии за победу в олимпиадах. Ранее ученики, выехавшие из Украины, не могли получить выплаты.