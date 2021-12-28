Во время соревнований участники из 60 стран продемонстрировали знания по химии, биологии и физике.

Важно Был удивлен, – украинский курсант рассказал об отличии Королевской академии

Несмотря на конкуренцию и требования жюри, все участники получили награды.

Победители украинской команды

Завоевали серебро:

Палант Эдуард – ученик 10 класса Харьковского физико-математического лицея №27.

Богдан Марина – ученица 10 класса Херсонского физико-технического лицея.

Завоевали бронзу:

Фургала Максим – ученик 10 класса Львовского физико-математического лицея при ЛНУ им. Ивана Франко.

Квит Даниил – ученик 10 класса Львовского физико-математического лицея при ЛНУ им. Ивана Франко.

Панасенко Александр – ученик 10 класса Мелитопольского лицея-интерната II-III ступеней в Запорожской области.

Нескоромна Диана – ученица 10 класса Харьковского физико-математического лицея №27.

Добавим, что по решению международного организационного комитета, в 2022 году проводить олимпиаду IJSO будут в Украине, а организовывать ее будет Малая академия наук.

Президент Малой академии наук Станислав Довгий, который заверил, что Украина приложит все усилия, чтобы девятнадцатая Международная научная олимпиада IJSO-2022 прошла успешно.

К слову, ранее 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина победила в международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté, который проходил в Париже. Ее произведение Le Caricaturiste поразило жюри и завоевало премию Deuxième Prix.