Во время соревнований участники из 60 стран продемонстрировали знания по химии, биологии и физике.
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Несмотря на конкуренцию и требования жюри, все участники получили награды.
Победители украинской команды
Завоевали серебро:
- Палант Эдуард – ученик 10 класса Харьковского физико-математического лицея №27.
- Богдан Марина – ученица 10 класса Херсонского физико-технического лицея.
Завоевали бронзу:
- Фургала Максим – ученик 10 класса Львовского физико-математического лицея при ЛНУ им. Ивана Франко.
- Квит Даниил – ученик 10 класса Львовского физико-математического лицея при ЛНУ им. Ивана Франко.
- Панасенко Александр – ученик 10 класса Мелитопольского лицея-интерната II-III ступеней в Запорожской области.
- Нескоромна Диана – ученица 10 класса Харьковского физико-математического лицея №27.
Добавим, что по решению международного организационного комитета, в 2022 году проводить олимпиаду IJSO будут в Украине, а организовывать ее будет Малая академия наук.
Президент Малой академии наук Станислав Довгий, который заверил, что Украина приложит все усилия, чтобы девятнадцатая Международная научная олимпиада IJSO-2022 прошла успешно.
К слову, ранее 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина победила в международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté, который проходил в Париже. Ее произведение Le Caricaturiste поразило жюри и завоевало премию Deuxième Prix.