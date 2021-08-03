Украинские школьники привезли серебро и две бронзы с международной олимпиады по химии

Украинские школьники привезли домой новые победы с международной олимпиады по химии – они получили серебро и две бронзы. А раньше наши ученики заняли шестое место из 107 стран мира на международной олимпиаде по математике.

Победа на международной олимпиаде по химии

Всего было более 300 участников. И украинцы смогли достичь высоких результатов, в частности получили одно серебро и две бронзы.

Важно В МОН обещают выплатить премии победителям международных олимпиад

Среди всех участников 49 место занял украинец Александр Запорожец – представитель столичного лицея "Лидер". Ученик получил серебро.

Еще две бронзы завоевали ученик Львовского физико-математического лицея Игорь Холлом – он занял 100 место. А также ученик Черкасской гимназии №1 Юрий Окис – он занял 143 место.

Победы украинских школьников других олимпиадах

Отметим, что украинские школьники показали также высокие результаты на международных олимпиадах по физике, информатике и математике. так:

На международной олимпиаде по физике учащиеся получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.

На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.

К слову, Всеукраинские олимпиады из-за карантина не проводились, поэтому в правительстве заявили, что "в случае, если IV этап всеукраинских ученических олимпиад не проводился .. вопрос о выплате премий для победителей олимпиад не рассматривается".

Шкарлет заявил, что для того, чтобы отметить победителей, МОН готовит изменения в постановление правительства. Поэтому премии украинским школьникам обещают выплатить.