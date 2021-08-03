Победа на международной олимпиаде по химии
Всего было более 300 участников. И украинцы смогли достичь высоких результатов, в частности получили одно серебро и две бронзы.
Важно В МОН обещают выплатить премии победителям международных олимпиад
Среди всех участников 49 место занял украинец Александр Запорожец – представитель столичного лицея "Лидер". Ученик получил серебро.
Еще две бронзы завоевали ученик Львовского физико-математического лицея Игорь Холлом – он занял 100 место. А также ученик Черкасской гимназии №1 Юрий Окис – он занял 143 место.
Победы украинских школьников других олимпиадах
Отметим, что украинские школьники показали также высокие результаты на международных олимпиадах по физике, информатике и математике. так:
- На международной олимпиаде по физике учащиеся получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
- На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
- На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряные медали.
К слову, Всеукраинские олимпиады из-за карантина не проводились, поэтому в правительстве заявили, что "в случае, если IV этап всеукраинских ученических олимпиад не проводился .. вопрос о выплате премий для победителей олимпиад не рассматривается".
Шкарлет заявил, что для того, чтобы отметить победителей, МОН готовит изменения в постановление правительства. Поэтому премии украинским школьникам обещают выплатить.