До 15 октября украинские школьники могут пройти онлайн-тестирование, чтобы принять участие в конкурсе по программе между Украиной и США на 2021/2022 учебный год. Конкурс является бесплатным и открытым для всех желающих.

Эта программа FLEX предусматривает, что в рамках культурного обмена между Украиной и Соединенными Штатами Америки украинские школьники один год бесплатно будут учиться в школах в США, находясь в американских семьях, передает пресс-служба МОН.

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Каким критериям должны соответствовать украинские школьники, чтобы принять участие:

к участию приглашаются ученики 8, 9 и 10 классов, которые родились в период с 01 января 2004 года по 15 июля 2006 года;

на момент подачи заявки они должны быть зачисленными и посещать среднюю школу в Украине;

владеть английским языком;

быть гражданином Украины;

соответствовать требованиям визы J-1;

конкурсант не должен был находиться в США более 3 месяцев в течение последних 5 лет.

К слову, участниками конкурса могут стать дети с особыми образовательными потребностями, которые должны ответить таким же критериям. Конкурс для них будет проводиться отдельно.

Отметим, что в этом году из-за коронавируса конкурс на участие в программе обмена будет проходить онлайн. Заявку на участие можно подать по этой ссылке. Онлайн-тестирование можно пройти до 15 октября 2020 года.

Интересно, что при регистрации каждый участник должен скачать отсканированное и подписанное участником и одним из родителей согласие на обработку персональных данных.

Подробную информацию о программе можно найти здесь.