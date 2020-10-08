Украинские школьники могут попасть на бесплатное обучение в США: как подать заявление
До 15 октября украинские школьники могут пройти онлайн-тестирование, чтобы принять участие в конкурсе по программе между Украиной и США на 2021/2022 учебный год. Конкурс является бесплатным и открытым для всех желающих.
Эта программа FLEX предусматривает, что в рамках культурного обмена между Украиной и Соединенными Штатами Америки украинские школьники один год бесплатно будут учиться в школах в США, находясь в американских семьях, передает пресс-служба МОН.
Интересно Как говорить с современными детьми на их языке: интересные советы для учителей
Каким критериям должны соответствовать украинские школьники, чтобы принять участие:
- к участию приглашаются ученики 8, 9 и 10 классов, которые родились в период с 01 января 2004 года по 15 июля 2006 года;
- на момент подачи заявки они должны быть зачисленными и посещать среднюю школу в Украине;
- владеть английским языком;
- быть гражданином Украины;
- соответствовать требованиям визы J-1;
- конкурсант не должен был находиться в США более 3 месяцев в течение последних 5 лет.
К слову, участниками конкурса могут стать дети с особыми образовательными потребностями, которые должны ответить таким же критериям. Конкурс для них будет проводиться отдельно.
Отметим, что в этом году из-за коронавируса конкурс на участие в программе обмена будет проходить онлайн. Заявку на участие можно подать по этой ссылке. Онлайн-тестирование можно пройти до 15 октября 2020 года.
Интересно, что при регистрации каждый участник должен скачать отсканированное и подписанное участником и одним из родителей согласие на обработку персональных данных.
Что известно программе обмена FLEX?
Программа обмена будущих лидеров (FLEX) – это программа культурного обмена Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США, которая администрируется в Украине организацией Американские Советы при поддержке МОН.
Она предоставляет школьникам стипендии, которые позволяют путешествовать в Соединенные Штаты, учиться в американской школе в течение одного академического года и проживать в американской семье.