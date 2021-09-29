Украинские школьники могут получить стипендию на обучение в США: как податься на конкурс

Украинские школьники могут учиться в США. Программа FLEX предоставляет учащимся стипендии, которые позволяют путешествовать в Соединенные Штаты, учиться в американской школе в течение академического года и проживать в американской семье.

После объявления результатов конкурса участники должны подготовить документы для получения американской визы. Летом финалисты обязательно проходят программу предвыездной ориентации.

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Программа предусматривает проживание в США с семьей волонтеров, бесплатное обучение в школе, участие в общественной деятельности и стипендию.

Стипендия покрывает такие расходы:

путешествие в обе стороны (из дома в США и обратно);

ежемесячную помощь, чтобы студенты могли участвовать в общественной деятельности и покупать необходимые товары;

медицинское страхование, за исключением имеющихся состояний и стоматологической помощи.

Отметим, что участники программы FLEX отправляются в США на обучение в августе 2022 года, а в Украину они вернутся в мае – июне 2023 года.

Требования к школьникам и как подать заявление

Чтобы подать заявку, подросток должен отвечать следующим требованиям:

Учиться в 8 – 10 классе.

Иметь необходимый возраст (разрешается участвовать детям от 14 до 16 лет).

Иметь хорошую успеваемость в школе.

Обладать достаточным уровнем английского языка.

Отвечать другим требованиям для получения американской визы.

Как подать заявку на участие? Заявление можно подать по этой ссылке до 15 октября (форма доступна после регистрации на сайте).

Добавим, что из соображений безопасности, тестирование для участия в программе будет проходить онлайн. Заявители, которые отвечают требованиям, могут участвовать в процессе отбора из любого места, где есть доступ к интернету.

Конкурсный отбор проходит в три этапа с сентября по декабрь в онлайн-формате:

I тур – заполнение анкеты и написание трех небольших сочинений на заданные темы на английском языке в течение 10 дней с момента подачи заявки (форма доступна с 13 сентября по 15 октября 2021 года).

II тур – сдача короткого письменного теста по английскому языку.

III тур – заполнение анкеты, написание произведений на английском языке, собеседование с каждым участником и стандартизированный тест по английскому языку. Участники, которые прошли в третий тур, будут приглашены к участию офисом Американских Советов в Киеве.

Заключительный этап – после получения анкет от участников все документы третьего тура направляются в Вашингтон для рассмотрения независимой комиссией. После принятия решения участник получит ответ.

Добавим, что программа FLEX основана в 1992 году и полностью финансируется правительством США. За все время программа предоставила стипендии для более чем 29 000 учеников. Ежегодно по ней обучаются от 900 до 1000 учеников.

К слову, в этом году 48 талантливых школьников из Украины получили стипендии Ukraine Global Scholars. Поэтому они уже начали обучение в престижных школах-пансионах и университетах США, Канады, Германии и Китая. Детали – читайте в статье.