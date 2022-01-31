В частности, приглашают всех желающих школьников с 8 по 11 класс, которые знают английский язык и мечтают учиться за границей, но не имеют денег, отправиться на программу Ukraine Global Scholars.

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Подать заявку можно по этой ссылке до 15 апреля.

Кто может принять участие в конкурсе

Кандидат должен соответствовать следующим критериям:

  • Быть гражданином Украины.
  • Быть готовым после 5 лет обучения вернуться в Украину и отработать здесь 5 лет и ежегодно стажироваться (участник подпишет с UGS договор об этом).
  • Быть учеником 8 – 11 классов украинской школы. Такие дети поступают в частные школы-пансионы сначала. Ученики 11 классов обычно поступают в колледжи и университеты.
  • Быть выпускником украинской старшей школы, возрастом 18 лет или меньше и не учиться в украинском университете.
  • Быть образцовым учеником с высоким средним баллом.
  • Хорошо знать английский.
  • Иметь исключительный список внеклассных занятий и увлечений.
  • Увлекаться одним или несколькими предметами.
  • Происходить из семьи с ограниченными финансовыми возможностями и нуждаться в финансовой поддержке при поступлении (годовой доход (до налогообложения) менее 35 000 долларов).
  • Мечтать об обучении в лучших заведениях мира и быть готов много работать, чтобы поступить.

В ведомстве добавляют, что если вы будете финалистом FLEX в 2021 году и отправитесь в США в 2021 году, то не сможете принять участие в этой программе в этом году. Однако сможете поступать из-за границы или по возвращении в Украину.

Как будет проходить отбор учащихся

На первом этапе отбора кандидаты должны заполнить онлайн-заявку на английском языке, которая включает биографическую информацию, оценки из школы, несколько длинных и коротких эссе, а также отправить любые другие дополнительные документы (например, портфолио).

На втором этапе отбора допущенные к нему кандидаты пройдут онлайн тест на знание английского языка и математики. Они должны отвечать на вопросы стандартизированных тестов SAT и TOEFL, понимать сложные тексты на английском и решать математику школьного уровня на английском.

На третьем этапе отбора допущенные участники пройдут 2 – 3 30-минутных вступительных интервью через Zoom/Skype с членами приемной комиссии.

Отметим, что программа Ukraine Global Scholar:

  • покрывает все расходы, возникающие при подаче заявок,
  • помогает с выбором учебных заведений,
  • поддерживает во время обучения за границей,
  • помогает в поиске летних стажировок и трудоустройства в Украине.

В 2021 году 48 талантливых школьников из Украины получили стипендии Ukraine Global Scholars. Они уже в сентябре начали обучение в престижных школах и университетах США, Канады, Германии и Китая.