В частности, приглашают всех желающих школьников с 8 по 11 класс, которые знают английский язык и мечтают учиться за границей, но не имеют денег, отправиться на программу Ukraine Global Scholars.

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Подать заявку можно по этой ссылке до 15 апреля.

Кто может принять участие в конкурсе

Кандидат должен соответствовать следующим критериям:

Быть гражданином Украины.

Быть готовым после 5 лет обучения вернуться в Украину и отработать здесь 5 лет и ежегодно стажироваться (участник подпишет с UGS договор об этом).

Быть учеником 8 – 11 классов украинской школы. Такие дети поступают в частные школы-пансионы сначала. Ученики 11 классов обычно поступают в колледжи и университеты.

Быть выпускником украинской старшей школы, возрастом 18 лет или меньше и не учиться в украинском университете.

Быть образцовым учеником с высоким средним баллом.

Хорошо знать английский.

Иметь исключительный список внеклассных занятий и увлечений.

Увлекаться одним или несколькими предметами.

Происходить из семьи с ограниченными финансовыми возможностями и нуждаться в финансовой поддержке при поступлении (годовой доход (до налогообложения) менее 35 000 долларов).

Мечтать об обучении в лучших заведениях мира и быть готов много работать, чтобы поступить.

В ведомстве добавляют, что если вы будете финалистом FLEX в 2021 году и отправитесь в США в 2021 году, то не сможете принять участие в этой программе в этом году. Однако сможете поступать из-за границы или по возвращении в Украину.

Как будет проходить отбор учащихся

На первом этапе отбора кандидаты должны заполнить онлайн-заявку на английском языке, которая включает биографическую информацию, оценки из школы, несколько длинных и коротких эссе, а также отправить любые другие дополнительные документы (например, портфолио).

На втором этапе отбора допущенные к нему кандидаты пройдут онлайн тест на знание английского языка и математики. Они должны отвечать на вопросы стандартизированных тестов SAT и TOEFL, понимать сложные тексты на английском и решать математику школьного уровня на английском.

На третьем этапе отбора допущенные участники пройдут 2 – 3 30-минутных вступительных интервью через Zoom/Skype с членами приемной комиссии.

Отметим, что программа Ukraine Global Scholar:

покрывает все расходы, возникающие при подаче заявок,

помогает с выбором учебных заведений,

поддерживает во время обучения за границей,

помогает в поиске летних стажировок и трудоустройства в Украине.

Справка! Ukraine Global Scholars – это благотворительная организация, основанная украинскими выпускниками известных университетов США. Она ежегодно отбирает талантливых учеников из небогатых семей и бесплатно помогает со вступлением в лучшие вузы мира.



За 5 лет существования с помощью программы уже более 100 школьников выиграли полные стипендии для обучения в лучших университетах и ​​школах-пансионах мира.

В 2021 году 48 талантливых школьников из Украины получили стипендии Ukraine Global Scholars. Они уже в сентябре начали обучение в престижных школах и университетах США, Канады, Германии и Китая.