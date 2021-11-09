Украинская школьница завоевала золотую медаль на международном конкурсе по нейронаукам

Ученица школы №125 в Киеве Виктория Виджак стала победительницей международного конкурса по нейронаукам International Brain Bee и обладательницей специального приза. Это лучший результат Украины за последние 10 лет участия в конкурсе.

Виктория стала лучшим мозговедом мира и завоевала первое место в международном соревновании школьников по нейронаукам, которое состоялось в рамках виртуальной конференции Американского общества нейронаук.

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Отметим, что участие в конкурсе принимали лучшие ученики-знатоки нейронаук из 31 страны. Что делали участники:

Отвечали на сложные теоретические вопросы.

Определяли структуры на изображениях препаратов мозга.

Устанавливали диагнозы пациентам по видеозаписям и историям болезней.

А финальным этапом были ответы на вопросы жюри из ведущих ученых мира.

В этом сложном марафоне Виктория Виджак показала самый лучший результат. Поэтому ее наградили специальным призом за самый высокий результат в нейроанатомии и нейрогистологии.

Лучшими мозговедами среди чемпионов 2021 года стали:

Виктория Виджак из Украины – золото;

Ахмед Адам бин Разман из Малайзии – серебро;

Антоний Клоновский из Канады – бронза.



Победители конкурса / Фото из фейсбука Института физиологии имени А.А.Богомольца

Виктория поделилась, что конкурс по нейронаукам International Brain Bee в 2021 был самым удивительным событием, в котором она когда-либо участвовала.

В онлайн-режиме участники смогли не только посоревноваться, но и побывать на интересных лекциях, интерактивных демонстрациях и просто пообщаться между собой. На конкурсе царила дружеская и дружелюбная атмосфера,

– поделилась впечатлениями чемпионка.

Помимо соревнования для участников разработали социальную программу онлайн, благодаря которой единомышленники из разных стран могли пообщаться между собой, поработать над командными проектами, прослушать лекции известных ученых.

Кстати, в МОН заявили, что для украинских школьников открываются новые возможности. Представители МАН подписали контракт в Вашингтоне о создании в Украине первой национальной Олимпиады Гениев (Genius Olympiad Ukraine).

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