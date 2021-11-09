Украинская школьница завоевала золотую медаль на международном конкурсе по нейронаукам
Ученица школы №125 в Киеве Виктория Виджак стала победительницей международного конкурса по нейронаукам International Brain Bee и обладательницей специального приза. Это лучший результат Украины за последние 10 лет участия в конкурсе.
Виктория стала лучшим мозговедом мира и завоевала первое место в международном соревновании школьников по нейронаукам, которое состоялось в рамках виртуальной конференции Американского общества нейронаук.
Украинские школьники завоевали золото на Международном конкурсе компьютерных проектов
Отметим, что участие в конкурсе принимали лучшие ученики-знатоки нейронаук из 31 страны. Что делали участники:
- Отвечали на сложные теоретические вопросы.
- Определяли структуры на изображениях препаратов мозга.
- Устанавливали диагнозы пациентам по видеозаписям и историям болезней.
- А финальным этапом были ответы на вопросы жюри из ведущих ученых мира.
В этом сложном марафоне Виктория Виджак показала самый лучший результат. Поэтому ее наградили специальным призом за самый высокий результат в нейроанатомии и нейрогистологии.
Лучшими мозговедами среди чемпионов 2021 года стали:
- Виктория Виджак из Украины – золото;
- Ахмед Адам бин Разман из Малайзии – серебро;
- Антоний Клоновский из Канады – бронза.
Победители конкурса / Фото из фейсбука Института физиологии имени А.А.Богомольца
Виктория поделилась, что конкурс по нейронаукам International Brain Bee в 2021 был самым удивительным событием, в котором она когда-либо участвовала.
В онлайн-режиме участники смогли не только посоревноваться, но и побывать на интересных лекциях, интерактивных демонстрациях и просто пообщаться между собой. На конкурсе царила дружеская и дружелюбная атмосфера,
– поделилась впечатлениями чемпионка.
Помимо соревнования для участников разработали социальную программу онлайн, благодаря которой единомышленники из разных стран могли пообщаться между собой, поработать над командными проектами, прослушать лекции известных ученых.
Кстати, в МОН заявили, что для украинских школьников открываются новые возможности. Представители МАН подписали контракт в Вашингтоне о создании в Украине первой национальной Олимпиады Гениев (Genius Olympiad Ukraine).
Другие победы украинских школьников в международных олимпиадах
- На международной олимпиаде по химии украинские школьники привезли домой два серебра и бронзу.
- На международной олимпиаде по физике ученики получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовых медали.
- На международной олимпиаде по математике команда украинских школьников завоевала три золота, два серебра и одну бронзу.
- На международной олимпиаде по информатике школьники получили одну золотую и две серебряных медали.
- На Международном конкурсе инновационных изобретений и CAN 2021 года ученики Киевской Малой академии наук получили золото и серебро.