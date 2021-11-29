Традиционно по результатам конкурса в одном из самых известных издательств выходит поэтический сборник со стихами победителей, который получают все без исключения библиотеки Франции.

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В этом году в поэтическом конкурсе в Париже победу одержала украинка – Анна-Мария Баландина, которая учится во французском лицее имени Анны Киевской в столице.

Для меня является честью принести Украине и лицею имени Анны Киевской эту победу. Тем более, что ранее украинцы в этом конкурсе не побеждали,

– сказала юная украинка Анна-Мария Баландина.

Такие престижные литературные конкурсы проводятся с 1998 года среди франкоязычных учебных заведений мира МОН Франции и мэрией Парижа.

В состав жюри конкурса входят настоящие звезды литературы и искусства Франции. Например, поэты Жан-Мари Мюллер и Маттиас Винсенот, всемирно известный исследователь символизма Пьер Брюнель, певица и победительница Евровидения Изабель Обре, актрисы Майра Шмитт и Анн-Софи Солдаини.

Призы победителям конкурса традиционно вручает мэр пятого округа столицы Франции в торжественном зале заседаний у Пантеона.

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К слову, на прошлой неделе украинская команда завоевала на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике сразу 9 медалей – 1 золото, 3 серебра и 5 бронз. Как проходила Олимпиада в условиях карантина – читайте в статье.

Победы украинских школьников в международных олимпиадах: