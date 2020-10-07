Сборная из Украины завоевала 4 серебряные медали на международной олимпиаде по информатике. Отметим, что участие в конкурсе приняли почти 350 желающих из разных стран мира.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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Кто из украинцев получил серебро?

Олег Навер из Кременчуга занял 33 место с общим количеством 465 баллов;

Андрей Ковригин из Киева занял 38 место с 455 баллами;

София Мельник из Кременчуга заняла 40 место с 465 баллами;

Владислав Заводник из Киева занял 41 место с 439 баллами.



Участники из Украины на международной олимпиаде по информатике / Фото МОН

Отметим, что соревнование состояло из двух туров по три задания в каждом. Каждое задание оценивалось в 100 баллов, то есть максимально можно было набрать 600 баллов.

Конкурс проходил в дистанционном режиме. Каждая страна выбирала одну локацию внутри страны, где под присмотром руководителей команда выполняла задания. В Украине участники Олимпиады выполняли задания в Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко.