Украинская школьница победила в масштабном международном конкурсе на тему космоса

Виктория Булич заняла первое место в международном конкурсе художественных работ от Space Foundation. Работа девушки получила благосклонность жюри в категории участников от 17 до 18 лет.

Всего в конкурсе могли принять участие дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет из 88 стран мира, и в этом году было представлено более 4 500 работ. Главной темой художественного соревнования стала: "Как космические технологии помогают улучшать жизнь на Земле".

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Вознаграждение победительницы

Виктория выхватила первенство в International Student Art Contest, обойдя представителей из Гонконга и Индонезии.

За победу она получит автограф космонавта, сертификат и арт-набор для будущего творчества. Кроме этого, ее работа украсит Discovery Center и Международный космический симпозиум с 23 по 26 июня в Колорадо-Спрингс, США.

Победная работа украинки / Фото International Student Art Contest

Основатель фонда Noosphere Ventures и финансовый партнер конкурса International Student Art Contest от Space Foundation Макс Поляков отмечает, что нынешняя тема очень близка современной философии.

Интересно видеть, как представители молодого поколения демонстрируют свое понимание этой концепции с помощью собственных творческих работ,

– рассказывает Поляков.

Добавим, что конкурс существует уже 11 лет, и каждый год темы художественных работ меняются. Призеры 2021 уже отмечены на странице Space Foundation в фейсбук.