В Украине стартует единый экзамен по иностранному языку в магистратуру

30 июня 2021 , 09:37
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Источник:

Украинский центр оценивания качества образования

В Украине в среду, 30 июня, выпускники будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру. Главную сессию экзамена проведут в 2 смены.

В 2021 году этот экзамен будут сдавать более 116 тысяч абитуриентов. Первая смена стартует в 10:00, вторая – в 14:00.

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Сколько выпускников зарегистрировались на ЕВЭ

  • Экзамен по английскому языку будут сдавать 111 919 человек.
  • Экзамен по немецкому – 4000 выпускников.
  • Экзамен по испанскому – 171 человек.

Как будет проходить экзамен

  • Всего ЕВЭ продлится 60 минут.
  • Количество заданий – 42. Они будут поделены на 2 блока: "Чтение" и "Использование языка".
  • Максимальное количество баллов, которое можно получить, – 42.
  • Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и всех областных центрах страны.
Обратите внимание! Абитуриенты в Украине сдали ВНО-2021. Почти 550 участников получили за тестирования самый высокий результат – 200 баллов. Кроме того, выпускник киевского физико-математического лицея получил 200 баллов по 3 предметам ВНО – это лучший результат в Украине.
Автор: Мар'яна Бекало