В Украине стартует единый экзамен по иностранному языку в магистратуру
30 июня 2021 , 09:37Читати новину українською
В Украине в среду, 30 июня, выпускники будут сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку в магистратуру. Главную сессию экзамена проведут в 2 смены.
В 2021 году этот экзамен будут сдавать более 116 тысяч абитуриентов. Первая смена стартует в 10:00, вторая – в 14:00.
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Сколько выпускников зарегистрировались на ЕВЭ
- Экзамен по английскому языку будут сдавать 111 919 человек.
- Экзамен по немецкому – 4000 выпускников.
- Экзамен по испанскому – 171 человек.
Как будет проходить экзамен
- Всего ЕВЭ продлится 60 минут.
- Количество заданий – 42. Они будут поделены на 2 блока: "Чтение" и "Использование языка".
- Максимальное количество баллов, которое можно получить, – 42.
- Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и всех областных центрах страны.