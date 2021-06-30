В 2021 году этот экзамен будут сдавать более 116 тысяч абитуриентов. Первая смена стартует в 10:00, вторая – в 14:00.

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Сколько выпускников зарегистрировались на ЕВЭ

  • Экзамен по английскому языку будут сдавать 111 919 человек.
  • Экзамен по немецкому – 4000 выпускников.
  • Экзамен по испанскому – 171 человек.

Как будет проходить экзамен

  • Всего ЕВЭ продлится 60 минут.
  • Количество заданий – 42. Они будут поделены на 2 блока: "Чтение" и "Использование языка".
  • Максимальное количество баллов, которое можно получить, – 42.
  • Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и всех областных центрах страны.