В 2021 году этот экзамен будут сдавать более 116 тысяч абитуриентов. Первая смена стартует в 10:00, вторая – в 14:00.

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Сколько выпускников зарегистрировались на ЕВЭ

Экзамен по английскому языку будут сдавать 111 919 человек.

Экзамен по немецкому – 4000 выпускников.

Экзамен по испанскому – 171 человек.

Как будет проходить экзамен

Всего ЕВЭ продлится 60 минут.

Количество заданий – 42. Они будут поделены на 2 блока: "Чтение" и "Использование языка".

Максимальное количество баллов, которое можно получить, – 42.

Вступительные испытания будут проводиться в Киеве и всех областных центрах страны.

Обратите внимание! Абитуриенты в Украине сдали ВНО-2021. Почти 550 участников получили за тестирования самый высокий результат – 200 баллов. Кроме того, выпускник киевского физико-математического лицея получил 200 баллов по 3 предметам ВНО – это лучший результат в Украине.