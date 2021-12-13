В посольстве Великобритании подчеркнули, что каждый год Королевская Академия Сухопутных войск присуждает этот знак кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе.

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В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран, однако лучшим стал украинец Павел Лейси.

Награду ему вручила принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена.

Принцесса Анна вручила награду украинцу Павлу Лейси / Фото из соцсетей

Интересно! Это уже третий год подряд украинских студентов награждают этим отличием. Добавим, что в 2019 году награду лучшего зарубежного выпускника Академии получил Артем Бараненко. Он стал первым украинцем, которого наградили мечом. А в 2020 году был награжден украинский курсант Антон Совенко из Военной академии в Одессе.

Королевская Академия Сухопутных войск в Сандгерсте принимает студентов из Украины уже 24 года. По состоянию на 2019 год там обучалось 15 украинских кадетов.

К слову, две недели назад 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина победила в проходившем в Париже международном поэтическом конкурсе Poésie en liberté. ее произведение Le Caricaturiste поразило жюри и завоевало премию Deuxième Prix.

Текст публикации посольства Великобритании в Украине:

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской Академии Сухопутных войск Сандгерст, Великобритания и получил особое отличие – Международный Меч. Награду украинцу вручила Ее Королевское Высочество принцесса Анна на торжественной церемонии во время Парада в честь Суверена.

Каждый год награда присуждается кадету, который продемонстрировал лучшие результаты в учебе. В этом году в Академии учились офицеры из 26 разных стран. Поздравляем Павла с этим важным достижением и желаем новых успехов!