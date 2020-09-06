В Донецкой области основали школу FootyStar, где дети с инвалидностью или ментальными расстройствами могут заниматься спортом. Инициатором стал Даниил Плахин, который после травмы не смог дальше строить профессиональную футбольную карьеру.

Идея основать школу пришла в 2017 году, рассказал Даниил Плахин в комментарии 24 каналу. Для воплощения мечты мужчина продал собственный автомобиль.

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Затем остальные деньги выиграл в региональном конкурсе бизнес-проектов, на них закупил необходимое спортивное оборудование и инвентарь.

"Мы попытались их потренировать, начало получаться, мамочки были благодарны, увидели, что есть какой-то прогресс, положительный результат пошел. Мне очень нравится, когда у них все получается", – рассказал главный тренер футбольной академии.

Футбольная школа в Донецкой области / Фото 24 канала

Его воспитанники в возрасте от 3-х лет до 15-ти лет, – среди них есть дети с инвалидностью. Для них занятия бесплатны и проходят дважды в неделю.

Сначала мы хотели их просто социализировать, мы хотели, чтобы они были довольны, чтобы они радовались, что они могут приходить, играть в футбол, тренироваться. Есть детки, которые с особенностями ходят в обычные группы, есть уже истории успеха. Мы стараемся их не разделять, если на то нет веских причин,

– пояснил Данил Плахин.

Такая академия работает уже в 3-х городах области – в Краматорске, Славянске и Дружковке. Всего в FootyStar тренируется около 16 детей с инвалидностью. С ними занимаются 8 тренеров по специальным программам.

Школа для детей с инвалидностью работает уже в 3-х городах области / Фото 24 канала

В этом месяце в академии планируют увеличить количество групп и набрать еще около 40 детей с инклюзией.