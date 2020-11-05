В Украине заработала первая белорусская школа в онлайн-режиме, которую организовали белорусские беженцы. Учреждение образования сможет выдавать документы государственного образца Украины.

Об этом сообщила организатор школы, белорусская актриса Анастасия Шпаковская на своей странице в фейсбуке.

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"Мы стартуем с нашей первой в Украине белорусской онлайн-школой. Такой нужной и важной для белорусских детей", – заявила Шпаковская.

Как будет проходить обучение? Каждый ученик получит инструкцию, как пользоваться онлайн-платформой. Все дети будут иметь годовой теоретический материал в виде электронного учебника с основным предметом. А все уроки будут проходить по расписанию и учителем в онлайн режиме.

Уже в интервью изданию "Радио Свобода" женщина рассказала, что первую неделю школа будет работать в тестовом режиме. Сейчас в ней всего двое учеников – дети самой Шпаковской. Однако к ним с 9 ноября смогут присоединиться другие дети.

Известно, что в школе будут сформированы с 4 по 10 классы с углубленным изучением математики, английского языка и программирования.

Белорусская онлайн-школа юридически присоединена к двум частным украинским школам. Учителя этих заведений будут преподавать основную учебную программу для учащихся на русском языке. Ведь, по словам Шпаковской, сейчас трудно найти украинского учителя, который бы преподавал украинскую школьную программу на белорусском языке.

"По другим предметам у нас есть только два варианта – либо русский, либо украинский язык преподавания. Мы выбрали русский, потому что дети уже учились на русском языке в Беларуси", – добавила она.

Шпаковская отметила, что ученики онлайн-школы смогут получить украинский сертификат государственного уровня.

По словам организатора, такая школа является необходимостью для белорусских семей, которые вынуждены были мигрировать из страны из-за политической ситуации.

Белорусские беженцы в Украине

С началом протестов в Беларуси в Украину бегут люди, которые не соглашаются с режимом Александра Лукашенко и те, кого преследует белорусская власть. В целом выезжают студенты, специалисты IT и интеллигенция.

Добавим, что протесты в стране продолжаются уже третий месяц. А все из-за того, что протестующих возмутили официальные результаты президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Однако участники протестов, как и ряд стран ЕС, США, Великобритания и Украина, не признают этих результатов.