В Украине заработал образовательный чат-бот: поможет найти школу, сад или восстановить документы

В Украине заработал образовательный чат-бот для школьников, студентов или их родителей, а также для учителей и ученых. С его помощью можно найти образовательные учреждения, восстановить документы.

Соответствующая информация была обнародована 17 апреля в Министерстве образования и науки Украины. Чат-бот был создан при поддержке Швейцарии.

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В Украине создали образовательный чат-бот EducationUaBot

17 апреля 2022 года команда Министерства образования и науки Украины при поддержке Швейцарии в партнерстве со швейцарско-украинским проектом DECIDE (Decentralization for Improved Democratic Education) представила образовательный чат-бот EducationUaBot,

– сообщили в министерстве.

С помощью нового чат-бота @EducationUaBot можно найти необходимую информацию о:

садике, школе или колледже за границей;

онлайн-обучении в Украине;

восстановлении личных документов об образовании;

продлении преподавания и работе во время войны

Более того, независимо от места нахождения человек с помощью бота может узнать о возвращении к учебе.

Кстати, со времени полномасштабного нападения России на Украину оккупанты нанесли украинскому образованию ущерб более чем на 5 миллиардов долларов. Предварительно, в Украине полностью разрушено 91 учебное заведение, а частично повреждены – 923.

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