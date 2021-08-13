В Украине заработает платформа для обмена учительским опытом

Осенью 2021 года в Украине запустят международную платформу Eduki по обмену материалами между учителями. Сейчас разрабатывают украинский интерфейс платформы. Как поделиться своими наработками – читайте в статье.

Идея платформы заключается в том, чтобы дать учителям из разных регионов и стран обмениваться своими наработками. Ведь у каждого опытного педагога накапливается багаж наработок – они самостоятельно разрабатывают конспекты уроков.

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А задача платформы Eduki – популяризировать педагогическую работу, поддержать и объединить учителей, повысить их квалификацию и улучшить систему образования.

Так, в 2021 году, когда из-за пандемии COVID-19 началось дистанционное обучение, основатели платформы решили провести обмен опытом с испанскими, французскими и украинскими педагогами.

Поиск авторов и сбор материалов для наполнения платформы уже начали. Украинские учителя прогрессивные, поэтому разработчики уверены, что смогут найти немало полезных материалов среди наработок педагогов.

От педагогов принимается все:

целые уроки,

отдельные задачи,

комплекты материалов,

учебные постеры,

интерактивные игры,

тесты,

инфографики, мемы и любые замыслы.

Как поделиться опытом? Присылать свои материалы предварительно можно через специальную форму по ссылке. После запуска платформы для каждого автора будет создан свой профайл.

Еще до запуска платформы и вашего официального согласия, целостность материалов гарантирована, распространяться они не будут. Авторы могут предлагать свои идеи и изделия бесплатно или установить определенную сумму за пользование.

К слову, в июне заработала платформа возможностей профессионального развития педагогов EdWay. С ее помощью учителя могут онлайн повысить свою квалификацию. Детали – в статье.