В Украине хотят запустить новую украинскую школу для учеников 5 – 9 классов: детали
Министерство образования и науки готовится к началу Новой украинской школы в среднем базовом образовании – для учеников 5 – 9 классов. Запланирован запуск НУШ только на 2022 год.
Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.
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По его словам, реформа НУШ – это одна из главных реформ Министерства образования и науки. Ведь НУШ для начальных классов, которая стартовала в 2018 году, показывает превосходные результаты.
Какие задачи реформы НУШ в базовой школе:
- обновление содержания среднего образования и методики преподавания. В МОН считают, что обучение должно быть нацелено на создание базовых знаний, умений и навыков для жизни;
- диджитализация;
- построение эффективной сети школ;
- реформа зарплат учителей;
- создание центров профессионального развития для учителей;
- проведение супервизии и внедрение педагогической интернатуры;
- поддержка безопасной среды, где нет места дискриминации и буллингу;
- создание инклюзивной среды;
- создание системы профессиональной ориентации учащихся;
- обеспечение доступности получения внешкольного образования.
Что известно о НУШ
Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством экс-министра Лилии Гриневич. Ключевая цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.
Внедрять ее начали с учеников первых классов. Уже в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники учились по новой системе.
Ключевые компетентности для детей в НУШ:
- общение на государственном (и родном, в случае различия) языках;
- общения на иностранных языках;
- математическая компетентность;
- основные компетентности в естественных науках и технологиях;
- информационно-цифровая компетентность;
- умение учиться на протяжении жизни;
- инициативность и предприимчивость;
- социальная и гражданская компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека и т.п;
- осведомленность и самовыражение в сфере культуры;
- экологическая грамотность.
Какие результаты работы НУШ для учащихся начальных классов
Исследование показало, что в пилотных школах НУШ ученики имеют более высокие показатели по сквозным умениями по сравнению с непилотными заведениями, а реформу поддерживают как родители учеников, так и учителя и руководители школ.
Наиболее существенную разницу в группах учащихся учреждений различных типов обнаружено с умениями: сотрудничество, принятие решений, решение проблемных задач, обоснование собственной позиции, инициативность, творчество.