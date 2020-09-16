Министерство образования и науки готовится к началу Новой украинской школы в среднем базовом образовании – для учеников 5 – 9 классов. Запланирован запуск НУШ только на 2022 год.

Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба МОН.

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По его словам, реформа НУШ – это одна из главных реформ Министерства образования и науки. Ведь НУШ для начальных классов, которая стартовала в 2018 году, показывает превосходные результаты.

Какие задачи реформы НУШ в базовой школе:

обновление содержания среднего образования и методики преподавания. В МОН считают, что обучение должно быть нацелено на создание базовых знаний, умений и навыков для жизни;

В МОН считают, что обучение должно быть нацелено на создание базовых знаний, умений и навыков для жизни; диджитализация;

построение эффективной сети школ;

реформа зарплат учителей;

создание центров профессионального развития для учителей;

проведение супервизии и внедрение педагогической интернатуры;

поддержка безопасной среды, где нет места дискриминации и буллингу;

создание инклюзивной среды;

создание системы профессиональной ориентации учащихся;

обеспечение доступности получения внешкольного образования.

Что известно о НУШ

Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством экс-министра Лилии Гриневич. Ключевая цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.

Внедрять ее начали с учеников первых классов. Уже в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году украинские первоклассники учились по новой системе.

Ключевые компетентности для детей в НУШ:

общение на государственном (и родном, в случае различия) языках;

общения на иностранных языках;

математическая компетентность;

основные компетентности в естественных науках и технологиях;

информационно-цифровая компетентность;

умение учиться на протяжении жизни;

инициативность и предприимчивость;

социальная и гражданская компетентности, связанные с идеями демократии, справедливости, равенства, прав человека и т.п;

осведомленность и самовыражение в сфере культуры;

экологическая грамотность.

Какие результаты работы НУШ для учащихся начальных классов

Исследование показало, что в пилотных школах НУШ ученики имеют более высокие показатели по сквозным умениями по сравнению с непилотными заведениями, а реформу поддерживают как родители учеников, так и учителя и руководители школ.

Наиболее существенную разницу в группах учащихся учреждений различных типов обнаружено с умениями: сотрудничество, принятие решений, решение проблемных задач, обоснование собственной позиции, инициативность, творчество.

С подробными результатами исследования можно ознакомиться на сайте МОН.