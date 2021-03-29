Получат стипендию и жилье: в Украине запустят курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО
В Украине в июне 2021 года запустят бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов с оккупированных территорий, которые намерены поступать в украинские вузы. Они продлятся ориентировочно 2 месяца.
Источник:"Интерфакс-Украина"
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук рассказала, что студентам обещают предоставить жилье и стипендии. Пилотный проект запустят на базе 25 университетов, которые выберут благодаря конкурсу.
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Что известно о курсах
По словам Драганчук, абитуриенты, которые поступают через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", будут иметь возможность посещать подготовительные курсы. Они будут предусматривать обеспечение стипендиями и бесплатное проживание в общежитиях.
Мы планируем, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах. Это ориентировочно 2 – 2,5 месяца,
– подчеркнула заместитель министра.
Сколько будет стоить подготовка
Как рассказала Драганчук, подготовка одного абитуриента будет стоить государству от 8 до 13 тысяч гривен в месяц. Однако в эту сумму входит стипендия, расходы на общежитие и прочее.
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Драганчук предположила, что в 2021 году на такие курсы запишутся 500 – 750 абитуриентов. После прохождения обучения они смогут поступать в любой университет, а не только туда, где проходила подготовка.
Поступление абитуриентов с оккупированных территорий: кратко
- В Украине создали образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", обратившись в которые поступающие с временно оккупированных территорий могут поступать без ВНО в украинские университеты.
- В 2020 году благодаря центрам для поступления абитуриентов в украинские вузы зачислили на обучение более 2 тысяч человек из оккупированного Крыма и Донбасса.
- Стоит заметить, что в рейтинговых списках фамилии поступающих были зашифрованы для их безопасности.
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