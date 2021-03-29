В Украине в июне 2021 года запустят бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов с оккупированных территорий, которые намерены поступать в украинские вузы. Они продлятся ориентировочно 2 месяца.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук рассказала, что студентам обещают предоставить жилье и стипендии. Пилотный проект запустят на базе 25 университетов, которые выберут благодаря конкурсу.

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Что известно о курсах

По словам Драганчук, абитуриенты, которые поступают через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", будут иметь возможность посещать подготовительные курсы. Они будут предусматривать обеспечение стипендиями и бесплатное проживание в общежитиях.

Мы планируем, что курсы по такому формату начнутся накануне Дня Конституции Украины и продлятся до начала учебного процесса в университетах. Это ориентировочно 2 – 2,5 месяца,

– подчеркнула заместитель министра.

Сколько будет стоить подготовка

Как рассказала Драганчук, подготовка одного абитуриента будет стоить государству от 8 до 13 тысяч гривен в месяц. Однако в эту сумму входит стипендия, расходы на общежитие и прочее.

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Драганчук предположила, что в 2021 году на такие курсы запишутся 500 – 750 абитуриентов. После прохождения обучения они смогут поступать в любой университет, а не только туда, где проходила подготовка.

Поступление абитуриентов с оккупированных территорий: кратко