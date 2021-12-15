Портал "Знаїмо" – это результат реализации подписанного в мае 2021 года меморандума о начале информационной кампании по здоровому питанию в Украине.

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Как заявила первая леди, цель кампании – больше чем сменить школьное меню на полезное и здоровое. Главная цель – изменить пищевые привычки украинских семей.

Исследования показывают, что в Украине почти половина родителей (47%) не знает, что питание – это реальный мотиватор к хорошему обучению. А сейчас наши дети в большинстве не всегда довольны тем, что они едят в школе,

– говорит Зеленская.

Чем полезна платформа "Знаїмо"

На новой платформе:

собрана полная информация для директоров о ходе реформы и нормативах школьного питания,

созданы разделы для учителей и родителей, где можно узнать, как формировать культуру питания у ребенка в семье и в школе,

также есть отдельный раздел для школьников, в котором с использованием игр и тестов изложены основы здорового питания.

Сейчас на портале размещено 200 текстов, около сотни презентаций, анимационных объектов, инструкций, виджетов, ответы на 100 актуальных вопросов по реформе школьного питания для всех участников процесса.

Школа и дом – главные места, где формируются привычки на всю жизнь. Где складывается пищевое поведение и культура питания. Если мы сейчас сформируем безопасные пищевые привычки у наших детей, они останутся с ними и во взрослой жизни. Вырастут здоровые и сознательные люди,

– считает Зеленская.

Презентация платформы "Знаїмо":



Реформа питание в школах

Напомним, в рамках реформы школьного питания в мае 2021 года было презентовано обновленное меню для школьных столовых. В нем – 160 блюд, ограничено количество соли и сахара, колбас и сосисок. При этом увеличено количество потребления молока, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства; грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Сейчас в школах продолжается переходный период по переоборудованию столовых, обновление системы закупок и освоение новых технологических карт. Заработать в полной мере реформа должна с 1 января 2022 года.